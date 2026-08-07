Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

En Brasil afirman que el Canalla va a buscar a un extremo de Vasco Da Gama. En su momento, Miguel Russo quiso llevarlo a Boca

Marino Hinestroza Angulo tiene 24 años y es colombiano. Juega como extremo y actualmente pertenece al Vasco Da Gama. En Brasil afirman que Central inició gestiones para contratarlo. Sería la opción para el caso de que Jaminton Campaz se vaya al fútbol mexicano.

Hinestroza llegó a Vasco Da Gama este año. Aunque es joven, su trayectoria incluye un paso por varios clubes. Se inició en el Orsomano de Cali, la ciudad donde nació, pero luego jugó en América de esa ciudad, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

En su último paso por Boca, Miguel Russo quiso llevarlo al club de la Ribera, aunque finalmente el pase no se concretó. Llegó a Vasco Da Gama a principios de año, aunque no tuvo una gran temporada: participó en 20 partidos de cuatro competiciones (Brasileirao, Copa Sudamericana, Campeonato Carioca y Copa de Brasil), aunque sólo en cinco fue titular. No hizo goles y dio una única asistencia.

El sustituto de Jaminton Campaz

Periodistas vinculados al club de Río de Janeiro afirman que Central lo quiere para el caso de que Campaz se vaya. En Arroyito saben que es el primero en la vidriera auriazul para una posible transferencia y tienen una oferta del América de México por 6 millones de dólares. El Canalla quiere 8 millones limpios y por ahora las negociaciones están en vía muerta.

Si Campaz se fuera, Central tendrá que buscarle un reemplazo. Es que, aun con altibajos, se trata de uno de los jugadores más relevantes del plantel auriazul. El nombre del colombiano Hinestroza es el primero que surge para suplir a su compatriota.