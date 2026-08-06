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El Senado provincial dio media sanción a la emergencia hídrica por El Niño

El proyecto declara la emergencia hídrica a la totalidad del territorio santafesino hasta abril, prorrogable por seis meses más

6 de agosto 2026 · 19:56hs
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Media sanción del Senado a la emergencia hídrica por El Niño.

Media sanción del Senado a la emergencia hídrica por El Niño.

El Senado de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto de la Casa Gris de declarar la emergencia hídrica en toda la provincia, prorrogable por seis meses, si se extienden las condiciones del fenómeno de El Niño. La medida solicitada por el Ejecutivo, que ahora deberá ser aprobada por Diputados para ser ley, se extenderá hasta abril de 2027.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el senador Paco Garibaldi sostuvo que el proyecto "se trabajó con responsabilidad y celeridad" y destacó que "la mejor política en estos casos fue, es y será la prevención", frente a los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático El Niño.

Por su parte, el senador Rubén Pirola señaló que el bloque justicialista acompañó la iniciativa realizando aportes para fortalecer el texto, al considerar que "el Estado debe estar preparado para este tipo de eventos meteorológicos", mientras que Raúl Gramajo destacó la importancia de transmitir tranquilidad a la ciudadanía demostrando que las instituciones trabajan de manera anticipada para reducir los riesgos.

Al cierre del debate, el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, remarcó que el Senado dio tratamiento a la iniciativa "en tiempo récord", destacando que la representación territorial permitió actuar con rapidez para dotar al Estado de herramientas que otorguen flexibilidad en la respuesta ante eventuales lluvias extraordinarias. Asimismo, señaló que el amplio consenso alcanzado constituye "un mensaje contundente a la ciudadanía" sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas de priorizar el interés general frente a situaciones que requieren previsión y coordinación institucional.

Emergencia hídrica por El Niño

La iniciativa apunta a dar al Estado la posibilidad de disponer de procesos más acotados a la hora de llevar adelante compras de elementos necesarios para atender la contingencia.

La ley habilitaría al Gobierno a afectar terrenos o determinados sectores particulares para afrontar los efectos de las intensas lluvias y las eventuales crecidas de los ríos.

El mensaje se propician normas administrativas para atender la emergencia. "Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas y para evitar o mitigar las consecuencias que pudieran derivarse del fenómeno hídrico", marca en el artículo 2.

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