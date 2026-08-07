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Newell's y la maldición de las lesiones: Kudelka pierde a un defensor que jugó contra Boca

Aunque todavía no hay información oficial, habría sufrido un problema muscular y tiene para cuatro semanas de recuperación

7 de agosto 2026 · 16:40hs
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Aunque falta el parte médico

Aunque falta el parte médico, Nicolás Goitea se sumó a la larga lista de lesionados en Newell's.

Newell's ganó uno, empató uno y perdió uno en el torneo Clausura. No es un mal comienzo, si se tienen en cuenta sus arranques en los certámenes locales en los últimos años. El domingo tiene un desafío difícil: irá a Florencio Varela, donde no ganó nunca.

Allí lo espera Defensa y Justicia, al que visitó en ocho ocasiones. El balance es muy negativo para los rojinegros, ya que perdieron siete veces y empataron una vez. En ocho partidos sólo marcaron un gol en la casa del Halcón de Varela.

Tras el buen empate ante Boca en el Coloso, el equipo se prepara desde el martes para el choque del domingo. Durante la semana hubo algunas buenas, como el regreso a las prácticas de Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar. Ambos volantes habían estado afuera del equipo por lesión, pero se recuperaron.

Leer más: Kudelka respira por Cóccaro antes de la difícil visita de Newell's a Florencio Varela

Cóccaro estará disponible en Varela

Otra buena es que Agustín Cóccaro, pese a haber realizado trabajos diferenciados durante lo que va de la semana, estará disponible para jugar ante Defensa y Justicia. El delantero es hoy un jugador clave en la estructura de Frank Kudelka.

Sin embargo, también hay una mala en el plantel rojinegro y es la lesión que sufrió el zaguero Nicolás Goitea, titular en Newell's en el debut con victoria ante Talleres y en el empate ante Boca. El defensor habría sufrido un problema muscular y extraoficialmente se afirma que estará sin jugar al menos unas cuatro semanas.

Goitea sufrió un problema muscular y estará al menos unas cuatro semanas sin jugar Goitea sufrió un problema muscular y estará al menos unas cuatro semanas sin jugar

Por ahora el club no lo informó oficialmente, pero si se confirma, el caso Goitea se sumará a una larga lista de lesiones que todo el tiempo complicaron al entrenador para formar el equipo. Por fortuna, el que está cada vez más cerca de volver es Oscar Salomón, quien de alguna manera compensaría la ausencia del ex-Huracán en caso de que esté ausente durante tantos partidos.

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