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Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El fuego afectó dos departamentos en Constitución, obligó a evacuar a unas 30 personas y dejó dos adultos mayores hospitalizados

7 de agosto 2026 · 17:27hs
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Se incendió un edificio junto al domicilio de Cristina Kirchner

Se incendió un edificio junto al domicilio de Cristina Kirchner

Un importante incendio se desató este viernes por la tarde en un edificio del barrio porteño de Constitución, lindero al inmueble donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. El fuego obligó a evacuar a unas 30 personas, dejó dos adultos mayores hospitalizados por inhalación de humo y generó un fuerte operativo de Bomberos y del SAME.

El siniestro comenzó alrededor de las 16 en un departamento del tercer piso del edificio ubicado en San José 1121, justo al lado del inmueble de San José 1111, donde reside la exmandataria. Las llamas se iniciaron en el departamento B y luego se propagaron hacia el departamento A del mismo piso.

Tras varios llamados al 911, hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que montaron un amplio operativo para controlar el fuego y asistir a los vecinos.

Dos personas hospitalizadas

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que dos adultos mayores debieron ser trasladados al Hospital Penna luego de sufrir una importante inhalación de humo.

"Una mujer de 80 años y un hombre de 82 años fueron asistidos por nuestros equipos por inhalación de humo y los trasladamos al Hospital Penna. Los estamos compensando. Además, una mujer de 57 años sufrió una crisis nerviosa producto de la situación", detalló el funcionario.

>> Leer más: Cristina Kirchner: un extitular del comité de la ONU reveló qué puede ocurrir con su condena

En total, unas 30 personas fueron evacuadas preventivamente del edificio mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

El fuego fue controlado

Hacia las 17.15, la Policía de la Ciudad informó que el incendio había sido extinguido en uno de los departamentos afectados, mientras que permanecían pequeños focos activos en el restante.

Una vez controladas las llamas, los bomberos comenzaron la inspección de los ambientes para determinar el origen del fuego. En el lugar también trabajó la Unidad Pericia Móvil, encargada de establecer las causas del siniestro.

Además, se realizaron inspecciones preventivas tanto en los pisos superiores como en el edificio lindero para verificar que no existieran riesgos de propagación.

Cerca del departamento de Cristina Kirchner

El incendio ocurrió a escasos metros del edificio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad.

Según trascendió, el fuego se desarrolló en el inmueble contiguo y en un piso apenas superior al departamento donde reside la exmandataria, lo que generó preocupación entre vecinos y militantes que habitualmente permanecen en la zona.

>>Leer más: Máximo Kirchner ratificó que Cristina buscará competir en 2027

No obstante, no se informó que la expresidenta ni el edificio donde vive hayan sufrido daños o que fuera necesaria una evacuación.

Un lugar de permanente actividad política

Desde que comenzó a cumplir la prisión domiciliaria, la esquina de San José y Humberto 1º se convirtió en un punto habitual de concentración de militantes y dirigentes del peronismo, que se acercan con frecuencia para expresar su apoyo a la exjefa de Estado.

En los últimos meses, el lugar fue escenario de distintas movilizaciones y actos de respaldo. Incluso, tras una de esas manifestaciones, el Tribunal Oral Federal N.º 2 intimó a Cristina Kirchner a cumplir estrictamente las condiciones de su arresto domiciliario luego del despliegue de una bandera que fue sujetada desde el balcón de su departamento.

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