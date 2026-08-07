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Netflix: intriga y ciencia ficción en una película apocalíptica

Protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura, la historia combina suspenso con ciencia ficción. De qué se trata

7 de agosto 2026 · 16:32hs
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Greta Lee y Wagner Moura protagonizan este film de ciencia ficción en Netflix

Greta Lee y Wagner Moura protagonizan este film de ciencia ficción en Netflix

“Una familia común. Una mañana típica. El fin de la vida como la conocen. La supervivencia es solo el comienzo cuando una fuerza invisible los atrapa en su propia casa”. Esta es la premisa de la nueva película de Netflix, un relato dramático, de terror y con elementos de ciencia ficción que han despertado la curiosidad de los usuarios.

El film se llama “La última casa” y está dirigido por Louis Leterrier, responsable de éxitos como “Furia de titanes”, “Now You See Me”, “El increíble Hulk” y “The Transporter”, entre otros. En esta ocasión, definitivamente reunió a dos titanes en el protagónico como Greta Lee y Wagner Moura, que vienen de una era de múltiples reconocimientos por sus papeles en “Past Lives” y “El agente secreto” respectivamente.

La película, de menos de dos horas, trae de vuelta la sensación de confinamiento e incertidumbre que dio la vuelta al mundo durante la pandemia de 2020. Pero “La última casa” deja bien en claro que el encierro es solo el comienzo. A medida que avanza la película, el componente de terror apocalíptico se hace más fuerte.

>>Leer más: Netflix: tres documentales impresionantes que no podes dejar de ver

De qué se trata “La última casa”

La cinta presenta a la familia conformada por Ann y Jason con sus dos hijos, Ruth y Graham. La historia comienza en un día común y corriente, cuando se desata una tormenta no prevista por los meteorólogos que será el comienzo de todo.

A partir de ese momento, la familia queda encerrada al interior de su casa, sin entender cómo pero sin la posibilidad de salir. Esta misma situación ocurre a las demás familias vecinas. Cada una queda encerrada en su propio hogar con ventanas, vidrios y hasta túneles sellados.

Sin entender cuál es la fuerza exterior que los mantiene dentro, la familia intenta sobrevivir racionando alimentos y hasta cultivando al interior. Pero los días pasan y no parece haber salida, mientras que los recursos, al interior, se van acabando.

Sin otro remedio para mantenerse con vida, la familia tendrá que pensar en una vía de escape, dejando atrás el hogar que les había otorgado seguridad y refugio. Pero cuando se empieza a conocer la fuerza que habita el exterior, la película toma un rumbo completamente diferente y lleva a los espectadores hacia nuevos y oscuros desenlaces.

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Tráiler de “La última casa”

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