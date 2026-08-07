La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

La recuperación de la humedad en los perfiles, la expectativa por un evento Niño y la apuesta tecnológica impulsan las decisiones de siembra en la nueva campaña. Sin embargo, el aumento de los costos, los fertilizantes y el combustible mantienen ajustadas las cuentas de los productores

El maíz es uno de los cultivos que ganaría terreno en la próxima campaña gruesa.

El agro vuelve a mirar el cielo con expectativas. La posibilidad de un evento El Niño, la recuperación de la humedad en los suelos y las buenas perspectivas para trigo, maíz y soja alimentan el optimismo de los productores que transitan la campaña 2026/27. Pero el clima favorable no alcanza por sí solo. Los márgenes siguen bajo presión por el alto costo de los insumos, el combustible y un mercado que todavía se mueve entre la incertidumbre local y las tensiones internacionales.

Ese equilibrio entre entusiasmo y cautela dominó las conversaciones del Congreso de Aapresid que se realizó en Rosario , donde productores, economistas, empresas proveedoras de tecnología, aseguradoras y entidades financieras analizaron los desafíos de una campaña que promete alto potencial productivo, aunque sin margen para errores.

La recuperación de la humedad en los suelos, el buen estado de los cultivos de invierno y los pronósticos que anticipan un evento El Niño configuran un escenario que entusiasma. Sin embargo, hay que prepararse para un año en el que el exceso de agua podría no ser tan amigable.

Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), señaló que el fenómeno de El Niño concentra gran parte de la atención del sector. Si bien existe consenso entre los meteorólogos respecto de una mayor probabilidad de lluvias, aclaró que todavía es prematuro anticipar la magnitud de sus efectos, ya que pueden intervenir fenómenos regionales que moderen su impacto.

Mientras tanto, la campaña ya está en marcha. El trigo fue implantado en buenas condiciones y comienzan los preparativos para la siembra de soja y maíz. "Hay buenas perspectivas", resumió Calzada, aunque advirtió que el exceso de precipitaciones también puede convertirse en un riesgo si termina afectando las labores o provoca anegamientos durante el ciclo.

Incluso, la preocupación excede al sector agropecuario. Según explicó, distintas organizaciones ya comenzaron a coordinar acciones preventivas frente a un eventual escenario de lluvias intensas, teniendo en cuenta las experiencias registradas durante otros eventos Niño.

El panorama climático también alimenta las expectativas productivas entre los socios de Agricultores Federados Argentinos (AFA). Diego Buschiattari, coordinador del Departamento Técnico, sostuvo que el trigo presenta una buena implantación gracias a la adecuada disponibilidad de humedad y que la mayor parte de los lotes transita las etapas de macollaje e inicio de encañazón.

No obstante, el especialista explicó que el incremento registrado en el precio de la urea durante el momento de definición de la fertilización terminó condicionando algunas decisiones productivas. En la zona de influencia de la cooperativa estiman una reducción cercana al 10% del área sembrada con trigo, superficie que, en parte, podría trasladarse al maíz.

Aparición de enfermedades en trigo

En paralelo, las condiciones de humedad comenzaron a favorecer la aparición de enfermedades como mancha amarilla y los primeros focos de roya, por lo que los monitoreos sanitarios ganan protagonismo en los establecimientos.

Para el maíz, en cambio, el escenario resulta alentador. AFA espera mantener una superficie similar a la del ciclo pasado y observa productores dispuestos a invertir, impulsados por la buena disponibilidad de agua y la expectativa de altos rendimientos.

"La disponibilidad hídrica genera entusiasmo", sintetizó Buschittari, aunque recordó que la logística de fertilizantes continúa siendo un punto sensible por las tensiones geopolíticas internacionales, que afectan tanto los precios como el abastecimiento de insumos importados. Por ese motivo, muchos productores comenzaron a anticipar compras y formar stock antes del inicio de la siembra.

Las cuentas siguen ajustadas

Más allá del optimismo que genera el escenario climático, tanto la Bolsa de Comercio de Rosario como AFA coinciden en que la ecuación económica continúa siendo exigente. Calzada explicó que los márgenes resultan aceptables en campos propios, pero se deterioran significativamente cuando la producción se desarrolla sobre superficies alquiladas.

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Buschittari sostuvo que la campaña volverá a mostrar buenos niveles de rotación con gramíneas y fertilización suficiente para sostener altos rendimientos, aunque todavía lejos de los niveles necesarios para reponer integralmente los nutrientes extraídos del suelo.

En ese contexto, el fenómeno de El Niño aparece como una oportunidad, aunque también obliga a extremar los cuidados. El especialista explicó que, además de ajustar las fechas de siembra y planificar cuidadosamente las inversiones en ambientes con mayor riesgo de inundación, será clave mantener en condiciones la infraestructura hídrica y los sistemas de drenaje para minimizar eventuales daños.

Productores, economistas, empresas proveedoras de tecnología, aseguradoras y entidades financieras analizaron los desafíos de la nueva campaña durante el congreso de Aapresid. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La tecnología que acompaña

El cambio de escenario climático también comienza a reflejarse en las decisiones comerciales de las principales compañías proveedoras de insumos. Desde Bayer, la gerente técnica de Maíz para el Cono Sur, Paula Girón, destacó que la importante recarga de los perfiles durante el invierno permite proyectar una campaña de maíz con elevado potencial productivo.

Si bien todavía resta cosechar parte de los lotes tardíos del ciclo anterior, los excelentes rendimientos obtenidos en las siembras tempranas fortalecieron el ánimo de los productores, que ya comenzaron a planificar la próxima campaña con expectativas de altos rindes y un mayor nivel de inversión.

En Basf también observan un escenario favorable. Juan Pablo Migasso, gerente senior de Cultivos para Argentina, señaló que las abundantes precipitaciones mejoraron las implantaciones de trigo y cebada y crean condiciones propicias para la soja, el maíz y el girasol.

Sin embargo, advirtió que el mismo ambiente que favorece el desarrollo de los cultivos también incrementa la presión de malezas y enfermedades, por lo que las estrategias de protección adquieren un rol todavía más relevante. Por eso, la compañía puso el foco en nuevas herramientas para el manejo sanitario y el control de malezas, con lanzamientos orientados a responder a un escenario climático más húmedo.

El director de Marketing de Protección de Cultivos para Latinoamérica de Syngenta, Nicolás Gennaro, aseguró que el denominado "Súper Niño" genera expectativas de buenos rendimientos tanto para la fina como para la gruesa. "Cuando hay kilos, el ánimo cambia", resumió.

Según explicó, el objetivo pasa ahora por transformar ese potencial productivo en rentabilidad mediante nuevas tecnologías que permitan controlar malezas resistentes y reducir el impacto del estrés ambiental. Entre ellas mencionó el lanzamiento de un nuevo herbicida para gramíneas resistentes y el crecimiento de la línea de bioestimulantes, destinada a mejorar la respuesta de los cultivos frente a eventos climáticos extremos, una tendencia que gana cada vez más protagonismo dentro de la agricultura argentina.

Los asistentes al congreso de Aapresid llegaron en busca de las últimas novedades del sector. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La amenaza: el exceso de agua

Si hay un factor que atraviesa todas las decisiones de la campaña 2026/27 es el clima. Las previsiones de un evento El Niño obligan a productores, empresas y aseguradoras a prepararse para un ciclo con abundante humedad, mayor presión de enfermedades y un incremento del riesgo de tormentas y granizo.

Las tendencias del nuevo ciclo agrícola comienzan a reflejarse en el mercado de seguros agropecuarios. Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios y Forestales de La Segunda Seguros, explicó que la contratación de coberturas para la cosecha fina avanza con cierta lentitud, en parte por el aumento de las primas luego de las fuertes pérdidas registradas en campañas anteriores por heladas y otros eventos climáticos.

Sin embargo, el panorama cambia cuando la mirada se posa sobre la gruesa. "Esperamos una mayor contratación para soja y maíz por todo lo que se avizora con el Súper Niño", señaló.

La expectativa de una campaña con mayor frecuencia de tormentas y caída de granizo está llevando a muchos productores a anticipar consultas incluso antes de que se definan las condiciones comerciales de las pólizas. Según Comas, si bien la superficie asegurada en Argentina no tendría un crecimiento significativo, la demanda de coberturas para soja y maíz podría aumentar entre un 5% y un 10%, compensando parcialmente la menor contratación observada en los cultivos de invierno.

El ejecutivo sostuvo que el producto más demandado continúa siendo el seguro contra granizo con coberturas adicionales. No obstante, después de los importantes daños provocados por los fuertes vientos durante la campaña pasada, especialmente sobre maíz, se espera un crecimiento de las pólizas que incorporan protección frente a ráfagas y temporales.

"La percepción del riesgo cambió", resumió. El productor entiende que una campaña con mayor potencial productivo también implica una mayor exposición frente a eventos climáticos extremos.

El crédito vuelve a ganar protagonismo

Con mejores perspectivas productivas pero márgenes todavía ajustados, el financiamiento vuelve a ocupar un lugar central en la planificación de la campaña. En el Congreso de Aapresid, tanto las plataformas digitales como las entidades financieras coincidieron en que la demanda de crédito comenzó a crecer y que el productor busca herramientas cada vez más flexibles para administrar su capital de trabajo.

Leandro Barbieri, gerente comercial de Nera, explicó que uno de los principales cambios del mercado pasa por ampliar las alternativas de financiamiento, incorporando nuevos bancos y productos que permitan adaptar el crédito a cada sistema productivo. "La idea es que el productor pueda transformar en garantía activos que ya forman parte de su actividad", explicó.

Entre esas alternativas aparecen los granos almacenados, la producción futura e incluso la hacienda, activos que históricamente permanecían inmovilizados y que ahora pueden convertirse en respaldo para obtener financiamiento sin necesidad de desprenderse de ellos.

La banca también fue protagonista del congreso de Aapresid. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde Banco Comafi observan un escenario similar. Ricardo Larrosa, gerente de Agronegocios de la entidad, aseguró que, a diferencia de otros años, el productor viene demorando la toma de decisiones respecto de qué sembrar y cuándo comprar insumos.

La explicación, sostuvo, combina varios factores: márgenes más ajustados, incertidumbre sobre la evolución del dólar y la expectativa de cómo terminará desarrollándose El Niño durante la primavera y el verano. "Lo veo con expectativas, pero esperando un poco más antes de definir algunas decisiones", resumió.

Esa postergación, lejos de reducir la demanda de crédito, la incrementa. Según Larrosa, cuanto más tarde se toman las decisiones comerciales, mayor es la necesidad de contar con herramientas financieras ágiles para comprar insumos, adquirir maquinaria o sostener capital de trabajo.

Por eso el banco amplió su oferta de productos, desde líneas tradicionales para capital de trabajo hasta instrumentos como Warrant, que permite obtener liquidez utilizando granos almacenados como garantía, además de financiamiento sobre contratos forward y créditos destinados a la renovación del parque de maquinaria agrícola.

El ejecutivo también remarcó que el productor sigue muy de cerca la evolución del dólar, las tasas de interés y las promociones que ofrecen tanto bancos como empresas proveedoras de insumos. "Siempre hay oportunidades para quien está atento", afirmó.

Banco Santa Fe también estuvo presente en el Congreso Aapresid 2026 y presentó una completa oferta crediticia en pesos y dólares, con plazos que van entre los 12 y 61 meses y condiciones altamente competitivas, además de su propuesta integral de soluciones para el sector que incluye una nueva plataforma de vinculación digital para empresas, una amplia gama de Fondos Comunes de Inversión disponibles de manera 100% online.

"La presencia en Aapresid representa una nueva oportunidad para estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades y acercar herramientas financieras que les permitan seguir invirtiendo y creciendo. Nuestro compromiso es acompañar al campo con soluciones concretas y un asesoramiento cercano y especializado", destacaron desde Banco Santa Fe, un resumen de todos los presentes en el congreso.