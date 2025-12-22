Qué sucedió con Christian Petersen: los guías de montaña difundieron un comunicado con su versión

La Asociación Argentina de Guías de Montaña negó problemas de salud durante la expedición y habló de una “actitud prepotente” del chef

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un comunicado en el que detalló cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen , quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon en las últimas horas. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó . No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

Comunicado de la AAGM sobre la descompensación de Christian Petersen

“Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, indicaron desde la entidad.

Los guías detallaron que la situación se modificó durante su transcurso: “Cerca de las 00 se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera”.

El comunicado agregó que Petersen descansó durante unas dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo. Alrededor de las 4 de la madrugada comenzó el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales.

“Dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional”, precisó la AAGM.

Los guías aseguraron que el descenso se realizó “en buenas condiciones” y remarcaron que el chef no mostró “ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”.

Cómo se encuentra Christian Petersen de salud

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un único parte médico en el que confirmó que Petersen sufrió una falla multiorgánica durante la excursión. Desde entonces, no se difundieron nuevos informes oficiales.

Fuentes del organismo provincial explicaron que la falta de información responde a un pedido expreso de la familia del chef, que solicitó restringir los detalles sobre su evolución clínica.

En las últimas horas trascendió que Petersen mostró una evolución favorable. Los médicos lograron extubarlo y retiraron la asistencia respiratoria luego de que reaccionara a estímulos, aunque continúa bajo estrictos controles.