Preocupación por Divina Gloria: qué dice su parte médico tras salir de Gran Hermano

La actriz permanece internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro luego de haber sido trasladada desde la casa por un problema de salud

27 de febrero 2026 · 11:28hs
Divina Gloria tuvo que irse de la casa de Gran Hermano por un problema de salud

Divina Gloria tuvo que irse de la casa de "Gran Hermano" por un problema de salud

A tan solo cuatro días de su estreno, “Gran Hermano: Generación Dorada” ya atravesó cambios y sorpresivas salidas. Una de ellas fue el retiro de la actriz Divina Gloria a causa de un problema de salud, que dejó a los televidentes y a los “hermanitos” con preocupación e incertidumbre.

Cabe recordar que este lunes comenzó la nueva edición del reality que recibió a 28 participantes dispuestos a convivir en la casa más famosa del país y competir por el premio mayor. Influencers, actores, futbolistas y distintas figuras ingresaron al ciclo que conduce Santiago del Moro. Sin embargo, a tan solo días de su inauguración, la casa ya cuenta con 26 jugadores. Tras la renuncia de Daniela De Lucia, Divina Gloria debió ser retirada del encierro debido a un inconveniente de salud. Según trascendió, la decisión fue tomada por recomendación médica para priorizar su bienestar.

Ahora se dio a conocer el parte médico de la actriz, quien aún no regresó a la casa más famosa del país. Fue la panelista Pilar Smith quien compartió la información en un programa de televisión, donde brindó detalles sobre el estado de salud de Gloria.

Qué le pasó a Divina Gloria

La artista de 64 años, recordada por haber compartido escena en varias oportunidades con Alberto Olmedo, fue una de las participantes que ingresó en la primera noche de Gran Hermano. “Entrar en ‘Gran Hermano’ es lo que me faltaba hacer, una porno y un ‘Gran Hermano’”, dijo en su presentación.

Sin embargo, pocas horas después de la renuncia de Daniela De Lucía, se conoció que la actriz debió ser retirada momentáneamente de la casa por un problema de salud.

El conductor Santiago del Moro comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

En la emisión en vivo del miércoles, Del Moro explicó que la participante presentó un cuadro de hipertensión. Por este motivo, la producción decidió que se le realicen estudios y controles médicos. Además, detalló los pasos a seguir respecto a su continuidad en el reality: “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”.

El parte médico de Divina Gloria

En las últimas horas, la panelista Pilar Smith dio a conocer el parte médico de la actriz de 53 años, mientras los televidentes esperan su regreso a la casa más famosa del país.

En el programa LAM, detalló: “Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común”.

En ese sentido, y en relación con el aislamiento que se mantiene dentro de "Gran Hermano", la panelista aseguró que la actriz puede recibir visitas, aunque de manera restringida. Además, sumó que presenta un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta su movilidad ocular.

A pesar del susto, llevó tranquilidad al señalar que “está fuera de peligro, pero seguramente se va a quedar entre dos o tres días más en el sanatorio”.

