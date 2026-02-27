"Grey's Anatomy" despidió a Eric Dane con un emotivo homenaje video

La exitosa serie recordó al actor que dio vida a Mark Sloan con un clip al final del último episodio en el que repasaron sus momentos más icónicos

Tras el fallecimiento de Eric Dane , recordado por su interpretación del doctor Mark Sloan en "Grey's Anatomy" , la serie de televisión estadounidense decidió rendirle un homenaje con un video especial que repasó su recorrido en el último capítulo emitido.

Cabe recordar que el actor falleció el jueves 19 de febrero a sus 53 años, luego de revelar que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva . La noticia fue confirmada por su familia a la revista People. El círculo íntimo envió un comunicado al medio estadounidense: “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

Rápidamente, las redes sociales estallaron con mensajes de pésame no solo de sus fanáticos, sino también de colegas y figuras del ambiente artístico que compartieron set con él a lo largo de su carrera.

En las últimas horas, el programa televisivo "Grey’s Anatomy" le dedicó un emotivo video homenaje con clips de su paso por la exitosa serie, de la que formó parte durante siete temporadas y en la que dio vida a uno de los personajes más queridos por el público.

El homenaje a Eric Dane

Este jueves 26 de febrero se realizó una nueva transmisión de los episodios de "Grey’s Anatomy". Hacia el final del capítulo 11 de la temporada 22, titulado “(If You Want It) Do It Yourself”, la serie le dedicó un video homenaje a Eric Dane, a tan solo una semana de su fallecimiento.

En el breve clip se pudo ver un recorrido por la trayectoria del actor y, con ello, de su personaje a lo largo de las siete temporadas en las que formó parte de la ficción.

Con la canción “Chasing Cars” de fondo, el video repasa la historia de su personaje desde su llegada en la segunda temporada al hospital Seattle Grace, sus momentos más icónicos, sus relaciones con otros personajes, la llegada de su hija y hasta una de sus últimas escenas en la serie. Hacia el final del homenaje, el clip se detiene en una imagen en blanco y negro que en la que escribieron "En memoria amorosa de Eric Dane".

Quién era Eric Dane, el actor de "Grey's Anatomy"

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Erick Dane se mudó a Los Ángeles apenas termino sus estudios iniciales para profundizar su carrera en la actuación. En los 90' tuvo papeles secundarios en producciones como "Saved by the Bell", "The Basket" y "The Wonder Years".

Sin embargo, el gran salto a la fama internacional se dio con su interpretación del doctor Mark Sloan en "Grey's Anatomy". Su primera aparición en la producción fue en la segunda temporada. Tras un gran recibimiento por los fanáticos, su personaje se extendió hasta la octava temporada. Luego, realizó breves pasos en las partes 9 y 17 de la serie.

En 2019, Eric Dane comenzó a interpretar a Cal Jacobs en "Euphoria", actuando del padre de Nate Jacobs. Su último papel fue en un cameo de "Mentes brillantes" donde interpretó a un bombero que padecía ELA, el cual realizó luego de haber sido diagnosticado con dicha enfermedad.

A principios de abril de 2025, Eric Dane contó cómo supo de su enfermedad: "Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada".

Qué es ELA

La muerte de Eric Danes generó búsquedas sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Cabe recordar que esta enfermedad también la tuvo el fallecido humorista y escritor rosarino Roberto Fontanarrosa.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una paralización muscular progresiva. La ELA afecta a las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los enfermos de ELA pierden la movilidad de su cuerpo

Se inscribe dentro de las enfermedades poco frecuentes, afecta las células motoras del cerebro y la médula espinal provocando la pérdida del tono muscular. Sus síntomas son múltiples y no todos ocurren en el mismo momento ni en todas las personas.

Los síntomas que deben obligar a una consulta con un especialista son: "Debilidad muscular progresiva, cambios en el tono de voz o trastornos en la deglución asociados a calambres o no. Todas estas situaciones son motivo para consultar al neurólogo", dijo a este diario el médico Esteban Calabrese, del Hospital Español de Rosario e Ineco, un referente en el abordaje de esta enfermedades neuromusculares.

Aunque se conocen cada vez más diagnósticos en personas famosas o referentes de distintas áreas, el médico considera que no hay un aumento en la incidencia de la ELA pero si un número mayor de personas diagnosticadas. "Al haber más información en la población y entre los médicos en general se la sospecha más rápidamente. Sin embargo, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 12 meses aproximadamente: tenemos que seguir trabajando para que ese intervalo sea menor", puntualizó el neurólogo.

"Una versión digital de mi voz antes de la enfermedad. Hoy es una tecnología que no es accesible a todos pero va a ser un objetivo de mi fundación que lo sea”, escribió en su cuenta X Esteban Bullrich en 2021. Allí compartió un mensaje creado a través del sistema “My Own Voice” .

ELA en Argentina

Luego de que Esteban Bullrich hiciera conocer su diagnóstico, decidió crear la Fundación Bullrich, una entidad para concientizar sobre la ELA y juntar fondos para ayudar a todos los pacientes del país a que accedan a las terapias e innovaciones tecnológicas que existen. También cuentan con asesoramiento jurídico ya que en muchos casos, ante la falta de respuestas de obras sociales y prepagas, es necesario recurrir a recursos de amparo para que se cumplan los derechos de los pacientes.

Según los registros de la Fundación, en el país hay 547 varones con ELA y 344 mujeres. Llegar al diagnóstico suele ser complejo, por eso, en promedio se tarde entre 12 y 18 meses para tener la confirmación de la enfermedad. La mayoría de las personas con ELA se encuentran en la franja de los 51 a los 70 años. En el listado que hizo la Fundación hay 12 menores de 30 años, 61 personas de entre 30 y 40 años, y 161 entre 41 y 50 años. Casi 200 tienen más de 71 años. El pico de incidencia se ubica entre los 55 y los 65 años

Las causas se desconocen. Sólo un 10 por ciento de los casos son de origen genético. El 90 por ciento sucede de forma esporádica.