Triunfo de Paramount: Netflix se retira de la pelea por comprar Warner Bros.

El gigante del streaming ya daba prácticamente por cerrada la fusión, pero Paramount mejoró su oferta y lo dejó fuera de carrera

26 de febrero 2026 · 21:17hs
El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que se retira de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) tras la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

Netflix anunció que "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superadora' según los términos del acuerdo de fusión vigente".

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.

"Es por esto que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", sentenció el escrito.

Netflix ya prácticamente tenía cerrado el acuerdo para adquirir Warner. En febrero pasado, la empresa de Ted Sarandos ofreció 87.500 millones de dólares, y WBD aceptó. Pero luego apareció Paramount con una oferta pública de adquisición hostil, en la que propuso 31 dólares por cada acción más una comisión de 0.25 dólares adicionales por trimestre que cada accionista recibirá a partir del 30 de septiembre próximo, junto a una rescisión de 7.000 millones de dólares en el caso de que los organismos reguladores rechacen la fusión.

También se compromete a aportar los 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.

Además, y al contrario de lo que pretendía Netflix, Paramount está dispuesta a adquirir la totalidad de WBD, incluyendo CNN, TNT, Discovery Channel, Food Network, la plataforma Discovery+ y varias cadenas y señales de TV paga.

Ahora queda por delante la votación de la reunión especial de accionistas de Warner, programada para el 20 de marzo, y luego llegaría un largo trámite regulatorio para terminar de convalidar la fusión.

WBD ya había afirmado que esta nueva oferta era "superior" a la presentada en diciembre por Netflix, por lo que se abría una ventana de cuatro días hábiles para que respondiera con una nueva contraoferta, pero el gigante del streaming finalmente declinó de hacerlo.

