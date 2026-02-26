Warner Bros. afirmó que la oferta de compra de Paramount supera a la de Netflix

Policiales
Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Política
Senado: el gobierno alcanzó el quorum para la ley de Glaciares
economia
Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
La Ciudad
Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una movilización este viernes
La Ciudad
El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
Información General
Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
La Ciudad
Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
POLICIALES
Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
Información general
Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24
Política
Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso
LA CIUDAD
Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
POLICIALES
Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
Politica
La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad
Ley orgánica de municipios: se trabó el debate por la figura del viceintendente
Información General
Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
Ovación
Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
La Ciudad
En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
Policiales
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
POLICIALES
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía