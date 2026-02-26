Warner Bros. afirmó que la oferta de compra de Paramount supera a la de Netflix

La Capital | Zoom | Warner Bros

Netflix tiene ahora cuatro días hábiles para intentar igualar la propuesta de Paramount y ajustar aún más su oferta por el negocio de estudio y streaming de Warner

26 de febrero 2026
Warner Bros. Discovery (WBD) indicó que la reciente oferta de adquisición por parte de Paramount es superior al acuerdo de streaming y de estudio que había alcanzado con Netflix, lo que representa un cambio drástico en la disputa por la compra del gigante histórico de Hollywood.

WBD, propietario de HBO Max, DC Studios y títulos populares como “Harry Potter”, durante meses se mostró a favor de la propuesta de Netflix. Pero después de que Paramount, propiedad de Skydance, aumentó su oferta por toda la compañía a 31 dólares por acción (además de otros ajustes), la junta directiva de Warner señaló que la oferta “constituye una propuesta superior de la compañía”.

Eso podría significar el inicio de una nueva guerra de ofertas por Warner. Netflix tiene ahora cuatro días hábiles para intentar igualar la propuesta de Paramount y ajustar aún más su oferta, que actualmente se sitúa en 27,75 dólares por acción por el negocio de estudio y streaming de Warner.

Warner sostuvo que la oferta de Netflix sigue sobre la mesa. Y, pese a la decisión del jueves, la junta indicó que “no ha retirado ni modificado” su recomendación previa a favor de dicha transacción.

En tanto, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, celebró la noticia y señaló en un comunicado que la empresa estaba “complacida con el hecho de que la junta de WBD haya afirmado por unanimidad el valor superior de nuestra oferta”.

La disputa por Warner es complicada porque Netflix y Paramount quieren cosas distintas. A diferencia de Netflix, Paramount quiere todas las operaciones de Warner, incluidas cadenas como CNN y Discovery.

Además de aumentar el precio de compra propuesto por Warner, la empresa también aceptó una comisión de terminación regulatoria de 7.000 millones de dólares. Paramount se comprometió también a adelantar una “comisión acumulativa” prometida previamente. La empresa había dicho que pagaría 25 centavos por acción por cada trimestre que el acuerdo se prolongue más allá de fin de año. Ahora aceptó pagar esa cantidad si el acuerdo no se concreta para finales de septiembre, indicó Warner.

