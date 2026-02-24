La Capital | La Ciudad | escuelas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

El titular de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, Alejandro Saba, señaló que ese valor está vinculado al aumento de sueldos por paritarias

24 de febrero 2026
Las escuelas de gestión privada ya articularon los incrementos en las cuotas a pagar desde marzo 

La provincia Santa Fe espera un inicio de ciclo lectivo en tensión con los gremios docentes, ya que las organizaciones han rechazado la oferta salarial y anunciaron para el lunes próximo un paro total de actividades con movilización en la capital provincial. Mientras tanto, las escuelas de gestión privada estiman que las cuotas subirán alrededor del 10 ciento en arranque de las clases.

El presidente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, Alejandro Saba, señaló este martes que “los ajustes de las cuotas serán los de rutina correlativos con la paritaria. Los valores de la cuota se fijan de acuerdo al salario docente. Por eso, con el último aumento, más allá del rechazo de los gremios, tomando en cuenta los meses de enero, febrero, marzo, más un ajuste del 3 por ciento sobre diciembre, el importe la cuota aumentará un 10 por ciento aproximadamente”.

En declaraciones a LT8, Saba aclaró que esa suba se apreciará en la cuota de marzo. “Los colegios reciben el pago de cuota de marzo a diciembre. La última cuota que pagaron los padres fue en diciembre. Este ajuste retroactivo al sueldo de enero, impactará en febrero que se va a pagar en marzo”.

Merma de alumnos en las escuelas privadas

Al ser consultado sobre el nivel de matriculación de alumnos en las escuelas privadas, Saba admitió que “hay una merma de alumnos, y no es por migración o por crisis económica como ha sucedido en otras oportunidades. Hay un descenso de la natalidad bastante marcado. En los últimos 10 años hubo una caída del 40 ó 43 por ciento de nacimientos, y eso repercute en las escuelas y lo hará en otros ámbitos de la cotidianidad. Podemos tener una disminución de grupos áulicos, pero todavía se sostiene. Veremos qué pasará en los próximos años en los niveles iniciales sobre todo”.

“Esto no obedece a una crisis económica, que no es que no exista, pero ya estamos todos acomodados a subsistir en este sistema económico. La caída de los nacimientos irá impactando en todos los niveles de nuestra sociedad”, subrayó Saba.

Con relación a niveles de morosidad en el pago en tiempo y forma de las cuotas en las escuelas privadas, el sacerdote consideró que “no hubo atrasados. Estos últimos años sirvieron para hacer un acomodamiento dentro de la misma comunidad. Como decimos siempre, tratamos con familias que llevan muchos años dentro del colegio. No es alguien que entra buscando un servicio y se retira, sino que son alumnos que ingresan en los niveles iniciales y los colegios pudieron establecer un sistema de pago con una cuota acorde a lo que necesita el padre y lo que necesita la escuela para no desfinanciarse”.

Topes en las cuotas

“Hay una realidad. Parte de la cuota se destina a pagar sueldos en los cargos para los que el Ministerio no aporta y hay que mantener una estructura de edificio. Se necesita el aporte de los padres. El máximo de cuota que se va a poder cobrar rondará los 250 o 300 mil pesos para un colegio que tenga un subsidio del 40%. A medida que desciende el aporte oficial, los montos de las cuotas van variando para arriba porque es menor aporte estatal. Los colegios que no reciben subsidios imponen una cuota de acuerdo con la oferta y la demanda, por decirlo de alguna forma”, agregó Saba.

