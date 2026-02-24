La Capital | La Ciudad | cortes de luz

Un incendio provocó cortes de luz en el centro de Rosario este martes al amanecer

Una gran columna de humo generó el alerta en el Centro de Distribución Sarmiento y la EPE confirmó una falla en la red de alta tensión

24 de febrero 2026 · 07:44hs
Los bomberos lograron apagar el fuego tras los cortes de luz.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

Los bomberos lograron apagar el fuego tras los cortes de luz.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) confirmó este martes una serie de cortes de luz en Rosario. La interrupción del servicio se debía a un incendio en instalaciones del microcentro. El siniestro afectó parcialmente a distintos sectores cercanos a primera hora de la mañana.

Dos dotaciones de bomberos se hicieron cargo del operativo para apagar el fuego en Sarmiento al 300, a metros del Policlínico Pami I. Los agentes comenzaron a trabajar poco después de las 6 de la mañana, cuando los vecinos advirtieron que había una gran columna de humo sobre el edificio ubicado en la manzana delimitada por el pasaje Fabricio Simeoni, Mitre y Catamarca.

Una hora después, la EPE confirmó que los daños en el centro de distribución generaron cortes parciales en el centro rosarino. Si bien las llamas que se veían desde la calle ya se habían extinguido, los brigadistas continuaban trabajando para neutralizar el peligro en el lugar.

Incendio y cortes de luz al amanecer

Según el primer reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Rosario, el incendio afectó un banco de capacitores en el edificio de la empresa. Poco antes de las 7 de la mañana, la situación ya estaba bajo control y seguían adelante con tareas de enfriamiento.

Incendio Sarmiento 300

Dado que el foco principal del operativo era el Centro de Distribución Sarmiento, agentes de la Municipalidad coordinaron cortes de tránsito alrededor de la manzana para facilitar el trabajo de los brigadistas. Mientras tanto, en la calle Santa Fe habían dejado de funcionar los semáforos y se registraban otros inconvenientes por la falta de luz en el microcentro.

>> Leer más: Alerta por la explosión e incendio de una fusiblera de la EPE en Moreno y Urquiza

Por otro lado, la jefa de los Bomberos Zapadores de Rosario, Vanesa Jiménez, confirmó que una de las dotaciones se dedicó específicamente a la búsqueda de un indigente que podía estar dentro de las instalaciones de la EPE. En primera instancia no encontraron a ninguna persona durante la recorrida, aunque hallaron ropa de cama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/epeoficial/status/2026243061651578999&partner=&hide_thread=false

Los primeros en llegar al lugar fueron los operarios de la empresa. Una vez que garantizaron el acceso seguro, el personal especializado pudo ingresar para sofocar las llamas y más tarde empezó a trabajar un perito para determinar la causa del incendio.

Incendio Sarmiento 300 2

Cerca de las 7.30 de la mañana, la EPE anunció que ya se había repuesto el servicio eléctrico mediante maniobras de realimentación. En esta instancia, los voceros ratificaron el primer reporte sobre una falla en bancos de alta tensión de la Estación Transformadora Sarmiento.

