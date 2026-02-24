Señores de las cuatro décadas: el caso Marco Ruben en Central y de como todavía "lo viejo funciona"

Marco Ruben sacudió el mundo de Central con su regreso, pero como El Eternatuta, no es el único caso de futbolistas en actividad bordeando las cuatro décadas

“Lo viejo funciona”. La frase icónica de la serie futurista El Eternauta encaja perfecto como expresión de deseo en el Mundo Central . Es que Marco Ruben , que cumplirá 40 años en octubre próximo, tratará de demostrar en su regreso al club de Arroyito que se mantiene vigente como para jugar en la primera división auriazul. El tema es que, además de batallar contra el almanaque, MR9 tendrá que pelear contra la inactividad que arrastra, poco más de un año sin jugar como profesional.

A favor de las chances de que Ruben pueda cumplir con su objetivo, sumar todos los minutos posibles en cancha, hay varios futbolistas de 40 años o más que siguen dándole peso a la frase: “Viejo es el viento y todavía sigue soplando”. Los ejemplos abundan, tanto en el plano local, como en el sudamericano o en el internacional.

Siempre apuntando a jugadores de campo longevos en actividad, en el ámbito local se destacan las presencias de: Chaco Insaurralde, que juega en Sarmiento de Junín y en octubre cumplirá 42 años.

Además, defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata, el Principito José Sosa festejará los 41 en junio; mientras que Enzo Pérez, hoy en Argentinos Juniors, cumplió los 40 hace unos días. Y el uruguayo Edson Cavani, en Boca, celebró hace unos días los 39.

Los longevos del fútbol sudamericano

En el fútbol sudamericano, hay varios delanteros que tienen más años que Ruben. El más “veterano” de esta lista con varios ejemplos es Roque Santa Cruz, que en agosto va a cumplir 45 años y hoy juega en Nacional de Paraguay. Por edad lo sigue otro guaraní, Tacuara Cardozo, el ex Newell’s que en mayo festejará los 43 jugando en Libertad de Paraguay.

Paolo Guerrero, en tanto, cumplió los 42 hace poco, fichado en Alianza Lima de Perú. Los argentinos Joaquín Larrivey, en Deportes Concepción de Chile, y Hernán Barco (hizo 3 goles este último fin de semana), en Cajamarca de Perú, cumplirán los 42 en este 2026

En tanto que hay otros dos delanteros del fútbol sudamericano con pasado en Rosario Central, que tienen un año menos que Ruben, y pueden considerarse en esta lista. Los dos festejarán los 39 en este 2026, Lucas Gamba, hoy en Barracas Central; y Fernando Zampedri, goleador desde hace varias temporadas en Universidad Católica de Chile.

Y por el mundo cómo andamos

En el fútbol internacional también abundan los veteranos en actividad. El primer ejemplo es el de Cristiano Ronaldo, con 41 cumplidos este año, que sigue haciendo de las suyas en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Mientras que otro delantero, el bosnio Edin Dzeko, cumple 40 en marzo jugando en el Shalke 04, en la segunda división de Alemania.

Aunque no son delanteros, también se destacan en el fútbol europeo el volante croata Luka Modric, en Milan y a punto de cumplir los 41; y el defensor español Raúl Albiol, también en Italia, en el Pisa, camino a los 42 en setiembre próximo.

Los precursores de Marco Ruben

Por último, en el cierre de este informe, llegó la hora de apuntar un par de ejemplos de delanteros argentinos que se retiraron en nuestro fútbol hace poco tiempo y con más de 40 años de edad. Uno es el caso de Lisandro Licha López, que en 2024 y a los 41 años, cerró su carrera profesional en Sarmiento de Junín. El otro es José Pepe Sand, que en 2023 y con 43 años se retiró en Lanús, donde es goleador histórico de la primera división.

También hay que mencionar a otro con pasado canalla, como Sebastián Abreu. El Loco tuvo retiradas y vueltas, para disputar su último partido profesional en junio de 2021, a los 44 años.