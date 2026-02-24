Es oficial: Newell's aplicará el pago de un bono en el clásico y los hinchas mostraron su enojo

La dirigencia Leprosa confirmó a través de sus redes sociales lo que ya había trascendido y ante Central los socios deberán abonar quince mil pesos

En el medio de la crisis que transita Newell's por la falta de resultados positivos, la partida de la dupla técnica Orsi-Gómez y la necesidad de encontrar el camino de la resurrección futbolística, la dirigencia Leprosa confirmó de manera oficial la aplicación de un bono para el clásico del domingo frente a Central. Dentro del tenso momento en el que nada la entidad, en las últimas horas se confirmó la determinación adoptada con el fin de recaudar fondos extras y la determinación no hizo otra cosa alterar aún más los ánimos de los hinchas.

"Para el clásico del domingo 1º de marzo se aplicará el cobro de un bono de $15.000, que deberá ser adquirido por todos los socios y socias que asistan al estadio", se informó a través de las redes sociales de Newell's oficialmente -si bien ya se había informado de manera informal- e indicando que "la gestión se realiza a través de newellspass.com.ar".

Si bien los clubes tienen la potestad de hacerlo en el instante que consideren adecuado para obtener un dinero extra, las críticas que nacieron de manera inmediata tiene que ver con el momento que transita el equipo. En seis partidos disputados la Lepra sólo consiguió sumar dos puntos y eso motivó a la pronta salida de la dupla técnica bajo una ola de cuestionamientos, no sólo a los entrenados y jugadores sino también la dirigencia que hace escaso tiempo que tomó el mando con la misión de encausar el andar futbolístico y económico.

La determinación despertó el cuestionamiento de los socios de Newell's y mostraron su desacuerdo a través de las redes sociales. El motivo de la aplicación de esta medida es con el fin de obtener algo de dinero y consideraron "una cifra menor a la que se pensaba" teniendo en cuenta el momento económico que transita el país. Pero más allá del monto exigible, el quid de la cuestión de los Rojinegros pasa por la situación del equipo, que no contagia, no gana y no muestra un carácter de rebeldía.

De acuerdo a lo sucedido en otras ocasiones con las recaudaciones a través de un bono, en general el promedio casi en su mayoría osciló algo más de 20 mil espectadores que hicieron frente al pago porque hay sectores -no se debe desconocer eso- que no lo hacen, por ende la recaudación prevista sería de algo más de 200 mil dólares.

Cabe recordar que tras la salida de la dupla técnica Lucas Bernardi tomó el mando y dirigirá este miércoles frente a Estudiantes y el domingo el clásico con Central mientras se define el nuevo DT. ¿Y si llega a ganar el clásico?