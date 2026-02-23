Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

El Muñeco difundió un video en el que aseguró que el partido del próximo jueves será su despedida del club de Núñez

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció oficialmente su renuncia y aseguró que el partido del próximo jueves será su despedida del club de Núñez.

En un video que el club difundió por redes sociales, el Muñeco Gallardo anunció su decisión de ponerle punto final a su segundo ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, derrota que profundizó una inédita crisis deportiva.

“El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, comenzó diciendo Gallardo en el video de despedida.

También reconoció: “Las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos".

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

“Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River”, concluyó el entrenador.

De esta manera, Gallardo se sentará por última vez en el banco de suplentes el próximo jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el DT tendrá la oportunidad de cerrar su etapa y despedirse ante su gente en el estadio Monumental.

Después de convertirse en el director técnico más ganador de la historia de River, Marcelo Gallardo regresó al club pero en su segunda gestión dejó una estadística muy distinta, que concluyó con una racha de diez derrotas en los últimos quince partidos jugados.