La Capital | Ovación | Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

El Muñeco difundió un video en el que aseguró que el partido del próximo jueves será su despedida del club de Núñez

23 de febrero 2026 · 23:50hs
Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció oficialmente su renuncia y aseguró que el partido del próximo jueves será su despedida del club de Núñez.

En un video que el club difundió por redes sociales, el Muñeco Gallardo anunció su decisión de ponerle punto final a su segundo ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, derrota que profundizó una inédita crisis deportiva.

“El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, comenzó diciendo Gallardo en el video de despedida.

También reconoció: “Las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2026088224628564297&partner=&hide_thread=false

“Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River”, concluyó el entrenador.

De esta manera, Gallardo se sentará por última vez en el banco de suplentes el próximo jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el DT tendrá la oportunidad de cerrar su etapa y despedirse ante su gente en el estadio Monumental.

Después de convertirse en el director técnico más ganador de la historia de River, Marcelo Gallardo regresó al club pero en su segunda gestión dejó una estadística muy distinta, que concluyó con una racha de diez derrotas en los últimos quince partidos jugados.

Noticias relacionadas
Festejo de un lado. Resignación del otro. pero Central Córdoba y Argentino coincidieron en que mostraron una idea de juego que puede darles frutos en la Primera C.

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó duras críticas a la nueva generación de autos de la F1.

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El banderazo de Newells que se llevó a cabo el 21 de agosto del año pasado en el Coloso.

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Jorge Almirón meterá mano en serio por primera vez en Central, para el partido del miércoles ante Gimnasia.

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Lo último

Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Mientras el gobierno afirma que Santa Fe "tendrá uno de los mejores sueldos del país", los docentes privados van en contra de la propuesta
Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Ovación
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Nación avanza con la privatización de rutas clave que pasan por Santa Fe
La Región

Nación avanza con la privatización de rutas clave que pasan por Santa Fe

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal
Salud

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

La estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas
Ovación

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado