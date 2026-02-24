La Capital | La Ciudad | tercer carril

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

Las obras comprenden el tramo de 16 kilómetros. Se proyecta que el tercer carril se extienda hasta Timbúes

24 de febrero 2026 · 06:25hs
El acto

El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.
El gobernador Maximiliano Pullaro durante el habilitación del tercer carril en la autopista a Santa Fe

Tal como estaba previsto, este lunes quedó formalmente habilitado el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. El acto, que comenzó a las 19, dejó inaugurado los trabajos que llevó adelante el gobierno de Santa Fe a lo largo de 16 kilómetros, en ambas manos, con el objetivo de facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias.

"Esta provincia no se detiene, no para, apuesta a la obra pública", comenzó diciendo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la inauguración del nuevo carril.

"Les ganamos a los escépticos que decían que no la íbamos a poder llevar adelante. Nosotros demostramos que con austeridad, honestidad y con mucho trabajo la obra pública llega a cada punto de la provincia de Santa Fe. Cuando no se roba, la plata alcanza y lo estamos demostrando", enfatizó.

"La obra pública es desarrollo pero también es trabajo. Y eso en este momento, cuando la economía del país no arranca, hay que ponerlo en valor", concluyó.

Pullaro 3er carril autopista
Además del gobernador, distintos funcionarios estuvieron presentes en el acto inaugural. Entre ellos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, el diputado provincial Antonio Bonfatti, la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García y la exg vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia.

"Es un día histórico"

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que la jornada fue histórica. "Esta obra se venía soñando desde hacía mucho. Esta autopista es histórica porque fue la primera que se construyó en la Argentina con recursos enteramente provinciales. Y hoy, en pleno parate de obras públicas nacionales, el gobierno provincial la pudo poner en marcha", sostuvo el ministro.

"Después de 60 años de autopista de dos carriles, inauguramos este tramo de tres. El día jueves se va a licitar un segundo tramo desde San Lorenzo hasta Timbúes. Argentina nunca se va a levantar sin una política de infraestructura. Se empieza a pensar en un plan estratégico a 20 años para resolver la mayor deuda que tiene la provincia: las rutas de ingreso a puertos".

Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron una inversión superior a los 51.000 millones de pesos. Fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., que comenzó los trabajos el 4 de enero de 2025. Las autoridades ponderaron en el acto la celeridad con la que actuó la empresa, que logró en 13 meses finalizar la obra, prácticamente en los tiempos previstos>>Leer más: Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

También dijo unas palabras la gerenta general del Fideicomiso Autopista, Liliana Paladini, quien aseguró que la autopista Rosario-Santa Fe es "el mejor corredor del país", y agregó: "Esto es obra pública. Todos transitamos esta autopista. Pusimos todos nuestros móviles al servicio de esta obra. Nuestros patrulleros día y noche transitaron esta autopista para cuidar a nuestra gente".

Finalmente, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, apuntó a la agilidad de las obras. "Fueron 13 meses. Ahora los 16 kilómetros, de ida y de vuelta, ya están reconstruidos, repavimentados y hecha la tercera vía. Y también se llevó adelante la reconstrucción de los puentes y accesos. Una obra que se trabajo con mucha intensidad"

Una obra estratégica

Esta obra demandó un plan de trabajos de repavimentación, nuevos desagües y ampliación de calzada. Hace pocos días, Seghezzo explicó: “Hemos intervenido más de 16 kilómetros de traza con un nivel de complejidad técnica altísimo, ejecutando no sólo el nuevo carril y las banquinas, sino también un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas. Es una autopista nueva, diseñada para soportar el tránsito pesado y garantizar un flujo vehicular seguro y moderno”.

Seghezzo agregó: “Haber completado esta etapa respetando la circulación vehicular, gracias a un trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, demuestra la capacidad operativa de nuestra vialidad. Hoy entregamos una obra con carpeta asfáltica de rodamiento de última generación y señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva para máxima seguridad nocturna”.

El funcionario ya había remarcado que "por Santa Fe sale el 80 por ciento de la exportación de granos de Argentina, y la autopista a Santa Fe y todo el circuito portuario reciben, en época de cosecha gruesa, miles de camiones diariamente, y gran parte sale de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. Por eso mismo ya hemos preparado todo para licitar un nuevo tramo de la autopista que también tendrá tercer carril”.

Se viene la segunda etapa del tercer carril

Lo que sigue es la licitación de un segundo tramo. En este sentido, Enrico, anticipó que el jueves 26 de febrero se abrirán los sobres con las ofertas para la segunda etapa de la obra, que va a extender el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes.

Esta nueva intervención incluirá la construcción de un tercer puente sobre el Río Carcarañá, entre los dos existentes, para permitir el ensanche de la calzada. “No nos detenemos en lo que hoy inauguramos. Vamos por la segunda etapa para que el tercer carril llegue hasta el polo portuario de Timbúes, eliminando los cuellos de botella y potenciando la salida de nuestra cosecha al mundo con recursos propios de todos los santafesinos”, concluyó el ministro Enrico.

