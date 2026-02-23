Lucas Bernardi comenzó a trabajar con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

El entrenador Leproso, que fue elegido de manera "momentánea" por la dirigencia, ya piensa en el desafío de este miércoles ante Estudiantes

Lucas Bernardi quedó, una vez más, a cargo del primer equipo de Newell's, esta vez tras la salida de Orsi-Gómez.

Otra vez, como hace apenas unos meses cuando el descenso acechaba fuertemente a Newell's, Lucas Bernardi volvió a tomar el toro por las astas y, en principio, de manera interina con el fin de enfrentar otro momento crítico de la Lepra con un equipo que no ganó en la Liga y con una crisis muy profunda.

No hubo tiempo para muchos lamentos y tras la salida de la dupla el sábado por la noche después de la goleada en el sur del gran Buenos Aires ante Banfield, con posteriori la confirmación de la gerencia de fútbol, Bernardi enfrentó su primera práctica al frente del plantel Rojinegro.

Poco se pudo ver pensando en el choque ante Estudiantes el próximo miércoles, en el Coloso del Parque, desde las 19.30, ya que después de la dura derrota ante el Taladro el plantel apuntó a los trabajos regenerativos para recuperarse físicamente en lo que será un encuentro fundamental en la previa del clásico.

Con las ausencias confirmadas por Franco García y Matías Cóccaro, el cuerpo técnico interino deberá analizar cada aspecto de un equipo que tiene bajos rendimientos en todas sus líneas y donde ningún jugador hoy tiene el puesto asegurado.

En lo defensivo preocupa muchísimo el bajo rendimiento de los zagueros centrales. Tanto Saúl Salcedo y, sobre todo, Oscar Salomón quedaron expuestos en cada uno de los goles que recibió ante el equipo de Pedro Troglio y peligran su continuidad. Allí aparecen como opciones Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y también Ian Glavinovich, quien por el momento no sumó minutos en 2026.

Acuña, un nombre en análisis

Cabe recordar que para Bernardi el juvenil Valentino Acuña fue una pieza importante a la hora de comenzar su período anterior en 2025. El joven enganche, después de un comienzo no muy auspicioso como titular, perdió su puesto por decisión de la dupla y vio los últimos dos partidos desde el banco de suplentes sin sumar minutos.

Entre los volantes centrales, tanto Marcelo Esponda como Rodrigo Herrera tampoco han dejado una buena imagen. En esa posición, el extécnico de la reserva tiene como variante a Luca Regiardo, a quien él también le dió crédito en los momentos de definiciones el campeonato pasado.

En ofensiva, con la lesión de Cóccaro y García tiene poco para probar. El nuevo cuerpo técnico analizará si le devuelve la titularidad a Luciano Herrera y queé dibujo táctico utilizará para chocar con el último campeón del fútbol argentino. Muchas decisiones a tomar de manera urgente para un equipo que necesita los tres puntos como agua en el desierto.