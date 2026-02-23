La Capital | Ovación | Newell's

Lucas Bernardi comenzó a trabajar con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

El entrenador Leproso, que fue elegido de manera "momentánea" por la dirigencia, ya piensa en el desafío de este miércoles ante Estudiantes

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

23 de febrero 2026 · 09:20hs
Lucas Bernardi quedó

Lucas Bernardi quedó, una vez más, a cargo del primer equipo de Newell's, esta vez tras la salida de Orsi-Gómez.

Otra vez, como hace apenas unos meses cuando el descenso acechaba fuertemente a Newell's, Lucas Bernardi volvió a tomar el toro por las astas y, en principio, de manera interina con el fin de enfrentar otro momento crítico de la Lepra con un equipo que no ganó en la Liga y con una crisis muy profunda.

No hubo tiempo para muchos lamentos y tras la salida de la dupla el sábado por la noche después de la goleada en el sur del gran Buenos Aires ante Banfield, con posteriori la confirmación de la gerencia de fútbol, Bernardi enfrentó su primera práctica al frente del plantel Rojinegro.

Poco se pudo ver pensando en el choque ante Estudiantes el próximo miércoles, en el Coloso del Parque, desde las 19.30, ya que después de la dura derrota ante el Taladro el plantel apuntó a los trabajos regenerativos para recuperarse físicamente en lo que será un encuentro fundamental en la previa del clásico.

Con las ausencias confirmadas por Franco García y Matías Cóccaro, el cuerpo técnico interino deberá analizar cada aspecto de un equipo que tiene bajos rendimientos en todas sus líneas y donde ningún jugador hoy tiene el puesto asegurado.

En lo defensivo preocupa muchísimo el bajo rendimiento de los zagueros centrales. Tanto Saúl Salcedo y, sobre todo, Oscar Salomón quedaron expuestos en cada uno de los goles que recibió ante el equipo de Pedro Troglio y peligran su continuidad. Allí aparecen como opciones Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y también Ian Glavinovich, quien por el momento no sumó minutos en 2026.

Acuña, un nombre en análisis

Cabe recordar que para Bernardi el juvenil Valentino Acuña fue una pieza importante a la hora de comenzar su período anterior en 2025. El joven enganche, después de un comienzo no muy auspicioso como titular, perdió su puesto por decisión de la dupla y vio los últimos dos partidos desde el banco de suplentes sin sumar minutos.

>>Leer más: Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

Entre los volantes centrales, tanto Marcelo Esponda como Rodrigo Herrera tampoco han dejado una buena imagen. En esa posición, el extécnico de la reserva tiene como variante a Luca Regiardo, a quien él también le dió crédito en los momentos de definiciones el campeonato pasado.

En ofensiva, con la lesión de Cóccaro y García tiene poco para probar. El nuevo cuerpo técnico analizará si le devuelve la titularidad a Luciano Herrera y queé dibujo táctico utilizará para chocar con el último campeón del fútbol argentino. Muchas decisiones a tomar de manera urgente para un equipo que necesita los tres puntos como agua en el desierto.

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi será nuevamente el piloto de tormentas de Newells

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

Los futbolistas de Newells se retiran de la cancha de Banfield. Los rostros hablan por sí mismos.

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

El complejo de Bella Vista fue el escenario de un ataque esta madrugada. 

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

El último interinato de Lucas Bernardi en Newells fue a fines de 2025.

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye dos arterias fundamentales y otras dos complementarias. El adjudicatario privado cobrará peaje

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe
Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP
Ovación

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 