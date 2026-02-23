Quién es Robert Aramayo, el actor que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio en los BAFTA 2026

Robert Aramayo, actor británico de 33 años, se metió en los titulares de todo el mundo tras su hazaña el fin de semana en los premios BAFTA. El intérprete de ascendencia vasca, protagonista de la película “I Swear” dio un batacazo al ganar la categoría Mejor Actor Protagónico por sobre Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio y el favorito Timothée Chalamet.

Los BAFTA son los galardones que entrega la Academia Británica de Cine, y son una instancia clave en la carrera a los Oscar. Sin embargo, suelen lógicamente destacar producciones realizadas en el Reino Unido, a diferencia de otros premios nucleados en Hollywood. Así fue que Aramayo no sólo apareció por primera vez como nominado, sino que además logró imponerse en su terna.

Si bien varias categorías están en disputa esta temporada de premios, la que esta vez ganó el británico venía quedando en manos de Chalamet. Pero además del actor de “Marty Supremo”, estaban nominados estrellas como DiCaprio, Hawke, Jesse Plemons (por “Bugonia”) y Michael B. Jordan (“Sinners”).

Aramayo se consagró por su rol en “I Swear”, biopic basada en la vida de John Davidson, un reconocido activista británico por la visibilización del síndrome de Tourette. Además del premio a Mejor Actor, también fue distinguido en los BAFTA 2026 como Estrella Emergente, un reconocimiento que se entrega por votación del público, ratificando así que no sólo sus pares sino también



"No puedo creer esto. No puedo creer que estoy mirando a gente como vos ni que estoy en la misma categoría que vos", dijo mirando a DiCaprio cuando se subió al escenario para aceptar la estatuilla, visiblemente emocionado y genuinamente sorprendido. Después, agradeció a Kirk Jones, director de "I Swear" por su "visión" y "pasión para contar" esa historia. También agradecidó "a la gente fantástica" que conoció como parte de la preparación para hacer el papel.



"Honestamente, no puedo creer que gané este premio. Cuando estaba en la escuela, Ethan Hawke vino a Juillard y dio una charla increíble sobre la longevidad como actor, sobre proteger nuestro instrumento y evitar comportamientos autodestructivos, y tuvo mucho impacto en todo los que estábamos ahí. Así que estar en esta categoría con vos esta noche es increíble, gracias Ethan", agregó, haciendo emocionar también a su colega.

Robert Aramayo, de "Game of Thrones" al BAFTA

Nacido en Kingston upon Hull, en Inglaterra, el actor comenzó su formación artística en el Reino Unido y continuó sus estudios en la prestigiosa Juilliard de Nueva York.

Aunque su nombre quizás no sea tan conocido, muchos podrán reconocerlo por su participación en producciones de muy alto perfil. El actor interpretó la versión joven de Ned Stark en “Game of Thrones” y actualmente encarna Elrond en la serie “El Señor de los Anillos: Los anillos del poder”.