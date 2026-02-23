La Capital | Economía | Santa Fe

Santa Fe lanza una convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo

El gobierno de Santa Fe venderá ocho terrenos para uso industrial. La licitación inicia el 16 de marzo

23 de febrero 2026 · 16:17hs
Parque industrial. El predio de promoción industrial posee su ingreso sobre la ruta nacional 11 y su fondo sobre la ribera del río Coronda.

Parque industrial. El predio de promoción industrial posee su ingreso sobre la ruta nacional 11 y su fondo sobre la ribera del río Coronda.

El gobierno de Santa Fe anunció la venta de terrenos públicos actualmente en desuso en el Parque Industrial Sauce Viejo que serán destinados al sector privado con el objetivo de generar empleo y nuevas oportunidades productivas. Se trata de 8 lotes, que en total suman, 51.600 metros cuadrados que serán licitados a través de un proceso que comenzará el 16 de marzo próximo.

Los fondos provenientes de la venta de estos lotes se destinarán a infraestructura energética, en particular al plan de gasoductos que impulsa la provincia. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que “se regularizó la titularización de ocho lotes que pertenecían a la provincia y se decidió venderlos al sector privado, que es el que nos puede ayudar en las inversiones y a generar empleo”, y aclaró que este proceso “se va a hacer de manera transparente a través de una licitación pública".

En el predio ubicado en la ruta 1, KM 455, departamento La Capital hay cuatro lotes de grandes superficies para industrias estratégicas, y hay otros cuatro que pueden adaptarse a distintos proyectos productivos.

Luego el funcionario aclaró que “con esta venta no buscamos algo inmobiliario, lo que queremos es que el sector privado aproveche estas tierras y lo recaudado por la venta de estos terrenos será puesto a disposición para la compra de infraestructura energética, caños de gas para continuar el desarrollo del Plan de gasoductos.

El ministro indicó que el 16 de marzo comienza el proceso de licitación de estos lotes con la publicación de bases y condiciones y días de visitas para quienes estén interesados en conocer los lotes, ver las dimensiones y la ubicación, y explicó que un comité de evaluación analizará las propuestas para determinar a quiénes se otorgan esas parcelas.

También aclaró que quienes adquieran esos lotes tendrán la obligación de tener operativo el proyecto productivo en el término de dos años, “para que esto no sea una especulación inmobiliaria. Si eso sucediera no va a contar nunca con la escritura y se le quita la tenencia del lote”, concluyó Puccini.

santafe-sauceviejo

Suelo con destino industrial

El secretario de Desarrollo Industrial de la Provincia, Guillermo Beccani, manifestó que “es un hito poner a disposición del sector privado tierras públicas que no tenían un destino productivo en este parque industrial, uno de los más emblemáticos de los 56 con que cuenta la provincia”.

Mientras, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, agradeció al gobierno por esta iniciativa: “Estas son tierras que estuvieron durante décadas sin uso, y valoramos las gestiones para dar un punto final a todos los trámites escriturales y burocráticos necesarios para volver a darle un destino industrial a ese suelo”, y agregó que “hoy nuestra región no tiene muchas alternativas para la radicación de nuevas empresas. Entonces, en ese contexto, se valora muchísimo que tengamos estos lotes a disposición”.

Proceso de licitación

Se ponen a disposición 51.688,77 metros cuadrados de suelo industrial, organizados en ocho lotes de distintas superficies, destinados exclusivamente a proyectos productivos. La convocatoria establece un valor mínimo de referencia de 90.000 pesos por metro cuadrado, definido como valor sugerido de mercado, que funcionará como base objetiva para la recepción de las ofertas económicas, con lo cual se estima que por estas parcelas se recaudará un valor mínimo global de $ 4.651.989.300.

>> Leer más: Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

El criterio de selección priorizará las propuestas que ofrezcan el mayor valor total por metro cuadrado, conformando un orden de mérito sin discrecionalidad. El régimen contempla plazos de 30 días para la presentación de documentación complementaria, 15 días hábiles para la evaluación final y posterior adjudicación mediante resolución oficial.

Una vez adjudicados los lotes, las firmas deberán iniciar las obras dentro de los seis meses y poner en marcha el proyecto productivo en un plazo máximo de dos años, bajo seguimiento y control permanente de la provincia.

Del acto participaron también la vicepresidenta de la Unión Industrial de Santa fe (UISF), Paula Rodeles; el director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto; el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial Sauce Viejo, Ángel Francisco Poma Re; y el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, entre otros.

Noticias relacionadas
Amra aceptó la propuesta de la provincia en el marco de la paritaria

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lo último

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Familias de trabajadores se movilizaron en Lehmann. Denuncian salarios impagos, deudas con la cadena productiva y un proceso de deterioro operativo en la empresa

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Por Facundo Borrego
Suscriptores

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newells

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

Ovación
Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino
Ovación

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Policiales
Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

La Ciudad
El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata