Indignación por la pérdida de Negrita: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Vecinos de un barrio de Ricardone denunciaron un caso grave de maltrato animal y difundieron un video del momento en que se escuchó el balazo

23 de febrero 2026 · 10:52hs
La perra recibió asistencia veterinaria

La perra recibió asistencia veterinaria, pero falleció horas más tarde.

El último fin de semana se empezaron a viralizar distintas publicaciones en redes sociales referidas a la muerte violenta de una perra comunitaria al norte de Rosario. Vecinos de Ricardone denunciaron que alguien mató a Negrita de un balazo y piden que la Justicia esclarezca lo ocurrido el viernes pasado.

El incidente empezó a ganar repercusión por las imágenes del animal herido y las manchas de sangre que quedaron en Benvenutti y Capitán Bermúdez, al norte del bulevar Cafferata. Las primeras personas que advirtieron lo ocurrido lo llevaron a una clínica veterinaria y parecía que iba a recuperarse, pero finalmente falleció.

Quienes viven en el lugar creen que un vecino del propio barrio Mandarín fue responsable del ataque con un arma de fuego. Asimismo aclararon que ya habían recurrido a la Policía de Santa Fe y esperaban el avance de la investigación correspondiente en base al material que recabaron durante los días siguientes.

Una perra callejera baleada en Ricardone

Negrita fue baleada alrededor de las 22.20 en un sector ubicado a pocas cuadras del tramo urbano de la ruta nacional A012. Algunas personas escucharon la detonación y los aullidos, sonidos que quedaron registrados en video por las cámaras de vigilancia de una casa cercana.

Audio perro Ricardone

Cuando salieron de sus casas, los vecinos encontraron al animal tendido a la altura de la calle Bianchi. Entonces advirtieron que tenía una herida en la axila de la pata delantera izquierda. "Le tiraron a matar. Pudimos cargarla en el auto y llevarla al veterinario", precisó una mujer. Previamente creían que los ruidos correspondían al uso de un rifle de aire comprimido.

>> Leer más: Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

El proyectil perforó el cuerpo de la perra y provocó una pérdida de sangre importante. Esa noche quedó internada a la espera de continuar el tratamiento con medicamentos. Sin embargo, entre las 5.30 y las 8 de la mañana siguiente se produjo el deceso. Los vecinos pensaban que las lesiones no eran graves y todavía no saben por qué murió.

Negrita 2

El fallecimiento generó conmoción en Ricardone y la situación se agravó ante la sospecha de que la persona responsable también vive allí. En este sentido, habitantes de la zona remarcaron: "No sabemos exactamente en qué casa, pero hay un vecino que le disparó desde el interior de su propiedad a un animal que no estaba haciendo nada".

Negrita 4
Vecinos de Ricardone denunciaron que el viernes 20 de febrero de 2026 le dispararon a Negrita, una perra comunitaria del barrio Mandarín. El animal falleció al día siguiente del ataque en Benvenutti y Capitán Bermúdez.

Vecinos de Ricardone denunciaron que el viernes 20 de febrero de 2026 le dispararon a Negrita, una perra comunitaria del barrio Mandarín. El animal falleció al día siguiente del ataque en Benvenutti y Capitán Bermúdez.

Quienes viven en la zona remarcaron que es un lugar donde hay niños jugando y gente circulando permanentemente. "Es un barrio tranquilo y no podemos permitir que una persona se maneje de esta manera", manifestaron. Así enfatizaron la importancia que tiene el caso y la denuncia de maltrato animal que impulsaron este fin de semana.

