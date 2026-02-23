Los 99 años de Mirtha Legrand: una vida que atraviesa la historia argentina y nace en Santa Fe

Leyenda del cine y la televisión, vio pasar 37 presidentes, atravesó todos los Mundiales de fútbol y nunca perdió el vínculo con sus raíces santafesinas

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand cumple 99 años y suma un nuevo capítulo a una trayectoria excepcional . Con más de ocho décadas de carrera, su historia se entrelaza con la del espectáculo argentino y con la evolución misma de la televisión en el país.

Nacida en Santa Fe, supo llevar sus raíces con orgullo mientras construía, en Buenos Aires, una carrera que atravesó el cine, la radio y la televisión hasta convertirla en una figura imprescindible de la cultura popular. Desde sus primeros pasos artísticos junto a su hermana gemela “Goldie” hasta su consagración como actriz en la época dorada del cine naciona l, Mirtha forjó una identidad basada en el carácter y el talento . Pero sería la televisión la que terminaría de darle un sello personal: con "Almorzando con Mirtha Legrand" creó un formato que trascendió generaciones y convirtió su mesa en un escenario donde desfilaron artistas, presidentes, referentes sociales y protagonistas de cada época.

A lo largo de los años, su vínculo con Santa Fe nunca se diluyó . Participó de eventos y celebraciones en su provincia natal, mantuvo una presencia constante en distintas actividades culturales y hasta llevó su histórico programa a Rosario en una transmisión especial. Siempre presente y orgullosa de sus raíces, Mirtha consolidó una imagen que trascendió la centralidad porteña y la posicionó como una figura federal y nacional.

Asimismo, a lo largo de su vida estuvo presente en momentos clave de la historia argentina. Su programa acompañó cambios políticos, sociales y culturales, y muchas veces fue escenario de debates que marcaron agenda.

A los 99, Mirtha sigue ocupando un lugar central en la televisión. No solo por su trayectoria, sino por su vigencia: continúa trabajando, opinando y formando parte de la conversación pública. Su cumpleaños, más allá de las celebraciones, confirma el peso de una carrera que atravesó generaciones y que todavía se sostiene.

Una historia que comienza entre Santa Fe y Rosario

Su nombre real es Rosa María Juana Martínez Suárez. Rosa María nació el 23 de febrero de 1927, en la localidad de Villa Cañás, ubicada a 200 km de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sus padres fueron José Martínez y Rosa Suárez, ambos de origen español. Rosa María tenía un hermano mayor, el director cinematográfico José A. Martínez Suárez, y su hermana gemela, la actriz María Aurelia Martínez (conocida por su nombre artístico "Silvia Legrand").

Desde pequeñas las gemelas fueron identificadas por sus apodos utilizados hasta el día de hoy. A Rosa María se le atribuyó "Chiquita" y a María Aurelia se la llamó "Gordi", aunque luego sería modificado por "Goldie".

Para 1934, Rosa Suárez y sus tres hijos se trasladaron a Rosario, en donde las hermanas tomaron cursos infantiles de actuación en el Teatro Municipal y estudiaron canto, recitado, piano, zapateo americano y danzas clásicas y españolas. Pero en 1937, la inesperada y repentina muerte de su padre ocasionó que la familia se instale de forma definitiva en el barrio de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires.

image

La estrella del cine argentino

Antes de convertirse en la conductora de sus célebres almuerzos, Mirtha Legrand construyó una extensa carrera cinematográfica. A los 12 años, junto a su hermana Goldie, participó en los corsos de Buenos Aires, donde fue elegida Reina del Corso de la Avenida de Mayo. Esa experiencia le abrió las puertas del cine: en 1940 el director Luis César Amadori les ofreció un papel como extras en “Hay que educar a Niní”, protagonizada por Niní Marshall.

Tras participar en “Novios para las muchachas”, su gran debut protagónico llegó con “Los martes, orquídeas”, dirigida por Francisco Mugica, cuando tenía apenas 14 años. El éxito de esa película le permitió firmar un contrato por cinco años con los estudios Lumiton, donde afianzó su perfil como figura de la comedia blanca y se convirtió en uno de los rostros más populares del cine argentino de los años 40.

En paralelo, las hermanas Legrand también incursionaron en la radio con “El club de la amistad“ en Radio Splendid, ampliando su llegada al público juvenil. Durante esa década, Mirtha protagonizó títulos como "Adolescencia", "El espejo" y "La casta Susana", y obtuvo el premio a Mejor Actriz por "La pequeña señora de Pérez", otorgado por la Academia de Cine y Artes Audiovisuales y la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Con el tiempo, su carrera dio un giro hacia el drama tras su matrimonio con el director Daniel Tinayre, quien la impulsó a asumir papeles más exigentes. Entre éxitos y proyectos diversos, continuó trabajando de manera sostenida hasta mediados de los años 60, con películas como "En la ardiente oscuridad", por la que volvió a ser premiada en 1959.

image

La mesa más famosa del país

Ahora bien, el cambio definitivo en la carrera de Mirtha Legrand llegó en 1968, cuando debutó con su propio ciclo de entrevistas, inicialmente titulado "Almorzando con las estrellas". Con el paso del tiempo, el programa no solo creció en audiencia sino también en identidad, hasta transformarse en su sello personal.

image

La primera emisión, el 3 de junio de 1968, alcanzó 18 puntos de rating y contó con invitados como Alberto Migré, Daniel Tinayre, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y Duilio Marzio. Desde entonces, comenzó a consolidarse como un espacio de referencia, recibiendo a figuras nacionales e internacionales de primer nivel.

Con más de 57 años al aire, es el programa de televisión más longevo del mundo conducido por una misma persona. A lo largo de las décadas, por su mesa pasaron artistas de distintas generaciones, además de presidentes, dirigentes políticos, intelectuales y protagonistas de cada coyuntura.

image

Testigo de la historia argentina

A lo largo de casi un siglo de vida y más de seis décadas de carrera, Mirtha Legrand no solo fue protagonista del espectáculo argentino: su biografía también atraviesa buena parte de la historia política y social del país.

Nacida en 1927, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, fue testigo del paso de 37 presidentes en la Argentina y 9 Papas. Su vida también atravesó todos los Mundiales de Fútbol desde el primero, disputado en 1930 en Uruguay, y 25 ediciones de los Juegos Olímpicos. Incluso, utilizó cada una de las monedas que circularon en el país desde la unificación del sistema monetario en 1881: el peso moneda nacional, el peso ley, el peso argentino, el austral y el peso convertible.

En ese marco histórico se inscriben también recuerdos personales. El Obelisco de Buenos Aires, construido en 1936 por el arquitecto Alberto Prebisch para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, forma parte de su memoria de juventud. En una entrevista en "Intratables", al ser consultada sobre si había estado en la inauguración, respondió entre risas: “Sabés que yo se lo cuento a mi hija y no me cree”.

Otro momento clave fue la implementación del voto femenino en 1951, impulsado por Eva Perón. Desde entonces, convirtió el acto de votar en un ritual ineludible. De hecho, el año pasado fue la única vez que no pudo presentarse por un resfriado, tras décadas de asistencia casi perfecta. “Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”, expresó en una oportunidad.

Una figura verdaderamente federal

A lo largo de su carrera recibió una cantidad extraordinaria de reconocimientos. Entre ellos, los Martín Fierro de Oro (1993), de Platino (2009), de Brillante (2016 y 2024) y el Martín Fierro Leyenda (2025), otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

En 2007 fue declarada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires; en 2022 recibió la Legión de Honor en la Embajada de Francia; en 2024 obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.

En línea con los múltiples premios y distinciones que recibió a lo largo de su carrera, Mirtha Legrand también fue homenajeada en Rosario en 2023. La ciudad la declaró Visitante Ilustre y le otorgó un premio a la trayectoria en reconocimiento a sus años de trabajo. “Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”, expresó al recibir la distinción.

image

Ese reconocimiento es parte de un lazo sostenido con sus raíces santafesinas. A lo largo de los años, “La Chiqui” participó en distintas celebraciones culturales de la provincia, entre ellas los tradicionales Premios Magazine de Plata, organizados por Carlos Bermejo para destacar a referentes de la cultura. Su presencia en esos encuentros se convirtió en una visita casi asegurada a Santa Fe.

De hecho, en junio de 2017 por primera vez en casi cinco décadas, llevó "Almorzando con Mirtha Legrand" fuera de Capital Federal y Mar del Plata y eligió hacerlo en Rosario. En vivo y en directo por El Tres, contó con un numeroso equipo de producción y con seis invitados: Mónica Fein, la periodista Luciana Geuna, el historiador Daniel Balmaceda, la animadora infantil Laura "Panam" Franco, el actor Nazareno Casero y Marixa Balli.

La diva de los almuerzos, en aquel momento y en diálogo con La Capital al finalizar la transmisión, dijo: "Rosario es una gran ciudad, los rosarinos tienen que estar orgullosos".

image

