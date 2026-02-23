La Capital | Salud | vacuna antigripal

El gobierno adelanta la campaña para la vacuna antigripal: cuáles son los síntomas y quiénes deben vacunarse

El Ministerio de Salud anticipó la distribución de dosis ante la circulación temprana de influenza y la variante H3N2

23 de febrero 2026 · 12:58hs
El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de la vacuna antigripal en todo el país y adelantó el comienzo de la campaña de cara a este año. La decisión respondió a la circulación anticipada de virus respiratorios y a la presencia de la variante H3N2 y su nuevo subclado K.

La cartera sanitaria realizó esta semana la primera entrega de 795.760 dosis destinadas a las 24 jurisdicciones. El objetivo es que las provincias inicien la vacunación el 9 de marzo.

En este sentido, el gobierno nacional adquirió 8.160.000 dosis para garantizar la cobertura de la población objetivo:

  • 4.700.000 dosis de vacuna antigripal para adultos (entre 24 meses y 64 años).

  • 2.300.000 dosis de vacuna adyuvantada (aTIV) para mayores de 65 años.

  • 1.160.000 dosis de vacuna pediátrica para niños de 6 a 24 meses.

El Ministerio coordinó la planificación con cada jurisdicción para asegurar la distribución interna y el inicio oportuno de la aplicación antes del pico de circulación viral, que en Argentina suele registrarse entre abril y julio.

Las autoridades sanitarias señalaron que la nueva variante de influenza no mostró mayor gravedad clínica, pero sí mayor capacidad de transmisión. Ese factor puede incrementar la demanda en hospitales y centros de salud.

Una baja cobertura de vacunación puede generar mayor ocupación de camas, más derivaciones a centros de alta complejidad, reprogramación de cirugías y aumento de costos en el sistema sanitario.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para:

  • Niños de 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos cuatro semanas (excepto quienes ya recibieron dos dosis previamente).

  • Adultos mayores de 65 años: una dosis anual, sin necesidad de indicación médica.

  • Personal de salud: una dosis anual.

  • Embarazadas: en cualquier momento de la gestación.

  • Puérperas: antes del egreso de la maternidad, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la condición.

  • Personal estratégico, como fuerzas de seguridad.

Se consideran factores de riesgo la obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes y enfermedad renal crónica en diálisis, entre otras condiciones.

Cuáles son los síntomas

El virus se transmite por gotas respiratorias que una persona enferma expulsa al toser, estornudar o hablar.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Fiebre mayor a 38°

  • Tos

  • Congestión nasal

  • Dolor de garganta, cabeza y muscular

  • Dificultad para respirar

  • Neumonía en casos graves

