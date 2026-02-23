Otro revés para los dueños de Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

Las dos empresas pertenecen al mismo grupo empresario. Tras el cierre de Fate, el gobierno levantó los aranceles a las importaciones de aluminio

Otro golpe para la familia Quintanilla, dueños de Fate, la histórica empresa de neumáticos que bajó su persiana este mes y despidió a más de 900 trabajadores. En esta oportunidad, el gobierno nacional retiró los aranceles antidumping del 28% que pesaban sobre las importaciones de hojas de aluminio , fundamentalmente provenientes de China . Esta medida afecta directamente a Aluar , la única empresa productora de aluminio primario en Argentina , que también pertenece al empresario Javier Madanes Quintanilla.

En particular, los aranceles de protección al aluminio se habían establecido en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Al ser del 28%, constituían un fuerte desincentivo a las importaciones de aluminio chinas.

La política quedó oficializada mediante la resolución 172/2026 del Ministerio de Economía , publicada este lunes en el Boletín Oficial. La protección comercial que regía desde el 2020 tenía previsto vencimiento el próximo 5 de marzo, y el oficialismo eligió no renovarla.

La resolución, que cuenta con la firma de Luis Caputo, se conoció menos de una semana después del anuncio del cierre de la planta industrial de Fate , ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

El cierre de Fate

Fate, la histórica marca de neumáticos nacional, bajó la persiana de su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, lo que implica que más de 900 trabajadores perderán sus empleos.

En particular, los despidos en Fate ascienden a la totalidad de su plantilla: 920 trabajadores. Según dejó trascender la empresa, todos serán debidamente indemnizados.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, es propiedad de la familia Madanes Quintanilla y comenzó a producir en la década de 1940. A pesar de sus ocho décadas de historia, desde la compañía anunciaron que liquidarán su negocio y clausurará definitivamente su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

La noticia del cierre de la planta industrial llega en el marco de la apertura comercial que impulsa el gobierno nacional. En el caso de los neumáticos, las importaciones de productos chinos crecieron considerablemente, y este puede ser uno de los motivos que empujaron a la clausura de la fábrica, sumado a la baja del consumo generalizada.

En Fate, los despidos comenzaron en 2024

En mayo del 2024, Fate despedió a 97 trabajadores. En aquel momento, un comunicado oficial de la empresa expresó que la desvinculación de casi un centenar de asalariados se debía a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.

En aquel entonces, desde Fate acusaron “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, y elevada conflictividad gremial”, como motivos que justificaban los despidos.