La Capital | Economía | aluminio

Otro revés para los dueños de Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

Las dos empresas pertenecen al mismo grupo empresario. Tras el cierre de Fate, el gobierno levantó los aranceles a las importaciones de aluminio

23 de febrero 2026 · 13:47hs
La medida afecta directamente a Aluar

La medida afecta directamente a Aluar, productora de aluminio

Otro golpe para la familia Quintanilla, dueños de Fate, la histórica empresa de neumáticos que bajó su persiana este mes y despidió a más de 900 trabajadores. En esta oportunidad, el gobierno nacional retiró los aranceles antidumping del 28% que pesaban sobre las importaciones de hojas de aluminio, fundamentalmente provenientes de China. Esta medida afecta directamente a Aluar, la única empresa productora de aluminio primario en Argentina, que también pertenece al empresario Javier Madanes Quintanilla.

En particular, los aranceles de protección al aluminio se habían establecido en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Al ser del 28%, constituían un fuerte desincentivo a las importaciones de aluminio chinas.

La política quedó oficializada mediante la resolución 172/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La protección comercial que regía desde el 2020 tenía previsto vencimiento el próximo 5 de marzo, y el oficialismo eligió no renovarla.

La resolución, que cuenta con la firma de Luis Caputo, se conoció menos de una semana después del anuncio del cierre de la planta industrial de Fate, ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Otra fábrica baja su persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

El cierre de Fate

Fate, la histórica marca de neumáticos nacional, bajó la persiana de su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, lo que implica que más de 900 trabajadores perderán sus empleos.

En particular, los despidos en Fate ascienden a la totalidad de su plantilla: 920 trabajadores. Según dejó trascender la empresa, todos serán debidamente indemnizados.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, es propiedad de la familia Madanes Quintanilla y comenzó a producir en la década de 1940. A pesar de sus ocho décadas de historia, desde la compañía anunciaron que liquidarán su negocio y clausurará definitivamente su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

La noticia del cierre de la planta industrial llega en el marco de la apertura comercial que impulsa el gobierno nacional. En el caso de los neumáticos, las importaciones de productos chinos crecieron considerablemente, y este puede ser uno de los motivos que empujaron a la clausura de la fábrica, sumado a la baja del consumo generalizada.

En Fate, los despidos comenzaron en 2024

En mayo del 2024, Fate despedió a 97 trabajadores. En aquel momento, un comunicado oficial de la empresa expresó que la desvinculación de casi un centenar de asalariados se debía a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.

En aquel entonces, desde Fate acusaron “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, y elevada conflictividad gremial”, como motivos que justificaban los despidos.

Noticias relacionadas
Trump al anunciar los aranceles diferenciados en abril del año pasado.

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Desde el Fresu se manifestó que la reforma quita herramientas a los trabajadores. 

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

La Asociación Empleados de Comercio de Rosario recorrió las calles de la ciudad.

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

Mercado laboral. Las mayores bajas sectoriales se verificaron en comercio e industria, con una pérdida de 4.900 puestos en cada caso.

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto