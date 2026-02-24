La Capital | La Ciudad | cortes de luz

Después del incendio y los cortes de luz en Rosario, la EPE brindó detalles de la falla

La Estación Transformadora Sarmiento quedó fuera de servicio a primera hora de la mañana y se suspendió el servicio en una parte del centro

24 de febrero 2026 · 08:59hs
Dos dotaciones de bomberos hicieron el operativo en Sarmiento al 300 durante los cortes de luz.

Foto: Maxi Klanjscek.

Dos dotaciones de bomberos hicieron el operativo en Sarmiento al 300 durante los cortes de luz.

Este martes tuvo un comienzo atípico debido a un incendio que provocó cortes de luz en Rosario. Una vez que la situación quedó bajo control, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) descartó la hipótesis del sabotaje y ratificó que el siniestro sólo afectó parcialmente al centro de la ciudad.

El servicio eléctrico se interrumpió después de las 6 de la mañana, aunque la mayoría de los sectores perjudicados recuperaron el suministro en cuestión de minutos. Así lo confirmó el jefe de operaciones de la compañía, Ignacio González, en cuanto al nivel de reposición a una hora del operativo en Sarmiento al 300: "Estaremos al 80 % aproximadamente", precisó.

En segundo lugar, el supervisor aclaró que "no había absolutamente nadie" dentro de la estación distribuidora ubicada frente al Policlínico Pami I. "Los edificios son muy seguros. Es imposible que se meta un indigente", aseveró en cuanto a los reportes preliminares que recibieron Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios cuando llegaron al lugar.

¿Por qué hubo cortes de luz en Rosario?

Tras el operativo para apagar las llamas en el Centro de Distribución Sarmiento, González hizo un diagnóstico que ratificó la hipótesis de un problema técnico como causa del incendio. En este sentido, manifestó: "Lo que falló fue un banco de capacitores de media tensión".

Incendio Sarmiento 300 3

El jefe del personal encargado de revisar las instalaciones aclaró que todavía no habían determinado cuál era el motivo preciso del desperfecto. No obstante, reconoció que ya manejaban algunas conjeturas en torno a los inconvenientes habituales. Entre ellas, mencionó la posibilidad de una "falla de aislación propia del equipo" afectado. "Eso hace que se pinche la aislación de unas latas capacitivas y se generen fallas de semejante tamaño", comentó.

>> Leer más: Cortes de luz en Rosario: la EPE reportó "índices de buena prestación del servicio"

Luego de esta explicación, el supervisor de la EPE rechazó por completó la teoría de un incendio intencional. Sobre esta cuestión, refirió que estos problemas no se generan porque sí y añadió: "No es que viene alguien, mete mano y eso explota. Es muy complicado el acceso al equipo".

Incendio Estación Transformadora Sarmiento

Los bomberos apagaron un incendio el martes 24 de febrero de 2026 en la Estación Transformadora Sarmiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Aunque todas las miradas estaban puestas sobre la calle Sarmiento, los operarios estuvieron trabajando en otras estaciones transformadoras para abastecer a los sectores que se quedaron sin luz a primera hora de la mañana. El trabajo principal de reposición se llevó a cabo mediante cambios en la distribución de las redes de media tensión.

¿Cómo hacer reclamos por cortes de luz en Rosario?

Antes de las 7.30 de la mañana, la EPE confirmó que el suministro ya se había normalizado en Rosario. En cuanto a los sitios que aún estaban sin electricidad, González acotó desde la estación transformadora: "Es tiempo, básciamente. No depende pura y exclusivamente de nosotros".

Cualquier persona que tenga problemas con el servicio puede hacer el reclamo a través de la línea de Whatsapp 342-5-101000. Además, la compañía cuenta con su oficina virtual en la página web oficial, donde también se pueden consultar los trabajos programados en relación a los cortes de luz.

Incendio Sarmiento 300 5

En cuanto al caso de este martes, los Bomberos Zapadores confirmaron que el incendio se desató en una celda niveladora de tensión y había peligro de propagación hacia otros equipos contiguos. Parte del personal se ocupó de apagar las llamas con ayuda del personal de Bomberos Voluntarios, mientras que una dupla fue a recorrer todo el edificio de cuatro plantas para verificar si había alguien allí.

Descartada la presencia de personas en situación de calle u otros intrusos, los encargados del operativo empezaron a ventilar las instalaciones. El procedimiento concluyó antes de las 7.45 de la mañana y las tareas siguientes quedaron en manos del personal de la EPE.

