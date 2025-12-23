La Capital | Zoom | Guido Süller

Polémico video: Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación

El mediático compartió la escena y generó un fuerte debate entre quienes lo acusaron de maltrato animal y quienes advirtieron sobre el peligro sanitario

23 de diciembre 2025 · 11:49hs
Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación 

Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación 

Guido Süller se volvió viral en redes sociales tras compartir un video que generó una fuerte polémica. El mediático mostró el momento en el que descubrió un nido de ratas en su habitación y despertó la indignación de sus seguidores

Todo comenzó cuando Süller creyó haber visto una rata dentro de su habitación. Sin embargo, su posterior hallazgo superó cualquier expectativa: detrás del armario descubrió un nido completo de roedores.

El famoso decidió compartir el impactante momento a través de un clip en su cuenta de Instagram. Rápidamente, el video se volvió viral y generó un intenso debate en comentarios. Muchos usuarios lo acusaron de maltrato animal.

>> Leer más: La salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

El polémico video de Guido Süller

En su cuenta de Instagram, Süller compartió el video en el que descubre un nido de ratas en su habitación. Al escuchar ruidos, se mostró con una escoba intentando ahuyentar al animal que se encontraba detrás del armario. Sin embargo, fue en ese momento cuando se dio cuenta que allí no había solo una rata adulta, sino también varias crías recién nacidas.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó el mediático en el clip.

“¡No puede ser, es una película de terror! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, se escucha decir a su pareja que grababa la escena.

Como era de esperarse, el video generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos seguidores cuestionaron la actitud de Süller y lo acusaron de crueldad hacia los animales, otros remarcaron el peligro sanitario que implica la presencia de roedores en una vivienda.

Embed

Noticias relacionadas
Las primeras imágenes de La odisea prometen épica, derroche presupuestario y el inevitable debate sobre el rigor histórico.

Christopher Nolan despliega pura épica en el tráiler de "La odisea"

murio el musico chris rea, autor de grandes exitos en la decada de 1980

Murió el músico Chris Rea, autor de grandes éxitos en la década de 1980

Netflix transmitirá en vivo el ascenso del escalador Alex Honnold en la torre Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo

Netflix transmitirá en vivo a un ganador del Oscar escalando un edificio

El chef Christian Petersen se recupera favorablemente

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Policiales

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Ovación
Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos
Ovación

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Policiales
Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La Ciudad
Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario
La Ciudad

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos
La Ciudad

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales