Polémico video: Guido Süller encontró un nido de ratas en su habitación

El mediático compartió la escena y generó un fuerte debate entre quienes lo acusaron de maltrato animal y quienes advirtieron sobre el peligro sanitario

Guido Süller se volvió viral en redes sociales tras compartir un video que generó una fuerte polémica. El mediático mostró el momento en el que descubrió un nido de ratas en su habitación y despertó la indignación de sus seguidores

Todo comenzó cuando Süller creyó haber visto una rata dentro de su habitación. Sin embargo, su posterior hallazgo superó cualquier expectativa: detrás del armario descubrió un nido completo de roedores .

El famoso decidió compartir el impactante momento a través de un clip en su cuenta de Instagram. Rápidamente, el video se volvió viral y generó un intenso debate en comentarios. Muchos usuarios lo acusaron de maltrato animal.

El polémico video de Guido Süller

En su cuenta de Instagram, Süller compartió el video en el que descubre un nido de ratas en su habitación. Al escuchar ruidos, se mostró con una escoba intentando ahuyentar al animal que se encontraba detrás del armario. Sin embargo, fue en ese momento cuando se dio cuenta que allí no había solo una rata adulta, sino también varias crías recién nacidas.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó el mediático en el clip.

“¡No puede ser, es una película de terror! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, se escucha decir a su pareja que grababa la escena.

Como era de esperarse, el video generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos seguidores cuestionaron la actitud de Süller y lo acusaron de crueldad hacia los animales, otros remarcaron el peligro sanitario que implica la presencia de roedores en una vivienda.