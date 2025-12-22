La Capital | La Ciudad | Navidad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cómo estará el tiempo durante Nochebuena y anticipa las probabilidades de tormentas aisladas

22 de diciembre 2025 · 16:18hs
La Navidad llega en una semana de tiempo inestable

La Navidad llega en una semana de tiempo inestable

Después de varias semanas de inestabilidad en el tiempo en Rosario, la semana de Navidad comenzó con probabilidades de tormentas aisladas y con mucho calor y humedad. A pocos días de la llegada de Nochebuena, los rosarinos se preguntan si este año la mesa podrá ponerse afuera o adentro.

Si bien en un principio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la cena de Nochebuena sería al aire libre, habrá que estar atentos a la evolución del tiempo hasta último momento, ya que durante varios días de la semana se mantendrán las probabilidades de tormentas aisladas, y la noche del miércoles no será la excepción.

>> Leer más: La Navidad en Rosario será con la mesa afuera, pero con ventilador a mano y el armado sobre la hora

Navidad: ¿mesa adentro o mesa afuera?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 29 °C, posibles tormentas aisladas durante la madrugada y la tarde, y emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en horas de la mañana.

El martes todavía se mantendrán algunas chances de posibles tormentas durante la madrugada, aunque el día comenzará con cielo mayormente nublado.

Ahora bien, para el miércoles 24, se esperan algunas probabilidades de tormentas aisladas hacia la noche. Estaría parcialmente nublado a la mañana con 21º, y desde la tarde hay previsiones de una máxima de 34º y entre el 10 y el 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas rumbo a la Nochebuena.

En este sentido, esta Navidad habrá que estar atento al cielo y tener todo listo para armar la mesa sobre la hora de la cena, prender ventiladores para hacerle frente al calor y esperar a la medianoche para brindar.

Día por día el tiempo en Rosario

  • Martes: 33º de máxima y 21º de mínima.
  • Miércoles: 34º de máxima y 21º de mínima.
  • Jueves: 33º de máxima y 24º de mínima.
  • Viernes: 34º de máxima y 25º de mínima.
  • Sábado: 32º de máxima y 24º de mínima.
Noticias relacionadas
El pozo acumulado para el próximo sorteo será de $6.700 millones. Resultados del Quini 6 del domingo 21 de diciembre

Quini 6 especial de Navidad: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

quini 6: el sorteo navideno dejo 85 nuevos millonarios con el siempre sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario.

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo de $12.000 millones

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, realizó un balance sumamente positivo de la agenda navideña que movilizó a miles de personas.

Raimundo destacó la participación en los festejos por Navidad: "San Lorenzo brilla con el espíritu navideño"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Lo último

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El chico sufrió un traumatismo craneal grave cuando una estructura de madera se desplomó sobre su cabeza en el Club de Pescadores. Fue asistido de inmediato por un guardavidas y trasladado al hospital, pero falleció minutos después. La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.
Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario
La Ciudad

Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas
Economía

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Ovación
Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene confirmada una carrera nacional y podría abrir el año del TC 2000

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene confirmada una carrera nacional y podría abrir el año del TC 2000

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario
La Ciudad

Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: El gobierno nacional se lava las manos

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "El gobierno nacional se lava las manos"

Cómo pagar el colectivo con el celular: código QR, billeteras virtuales, NFT y tarjetas de crédito y débito

Cómo pagar el colectivo con el celular: código QR, billeteras virtuales, NFT y tarjetas de crédito y débito

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas
Información General

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge