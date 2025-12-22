Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cómo estará el tiempo durante Nochebuena y anticipa las probabilidades de tormentas aisladas

Después de varias semanas de inestabilidad en el tiempo en Rosario, la semana de Navidad comenzó con probabilidades de tormentas aisladas y con mucho calor y humedad. A pocos días de la llegada de Nochebuena , los rosarinos se preguntan si este año la mesa podrá ponerse afuera o adentro .

Si bien en un principio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la cena de Nochebuena sería al aire libre, habrá que estar atentos a la evolución del tiempo hasta último momento, ya que durante varios días de la semana se mantendrán las probabilidades de tormentas aisladas, y la noche del miércoles no será la excepción.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 29 °C, posibles tormentas aisladas durante la madrugada y la tarde, y emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en horas de la mañana.

El martes todavía se mantendrán algunas chances de posibles tormentas durante la madrugada, aunque el día comenzará con cielo mayormente nublado.

Ahora bien, para el miércoles 24, se esperan algunas probabilidades de tormentas aisladas hacia la noche. Estaría parcialmente nublado a la mañana con 21º, y desde la tarde hay previsiones de una máxima de 34º y entre el 10 y el 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas rumbo a la Nochebuena.

En este sentido, esta Navidad habrá que estar atento al cielo y tener todo listo para armar la mesa sobre la hora de la cena, prender ventiladores para hacerle frente al calor y esperar a la medianoche para brindar.

