Murió el músico Chris Rea, autor de grandes éxitos en la década de 1980

El cantante de "On The Beach" tenía 74 años y había padecido diferentes problemas de salud

El músico Chris Rea , conocido por éxitos en la década de 1980 como "On The Beach", murió este lunes a los 74 años. El cantante, guitarrista, compositor y productor musical había atravesado distintos problemas de salud, como un cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2000 y un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en 2016.

“Murió pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”, señaló el comunicado oficial.

Nativo de la ciudad inglesa de Middlesbrough, Chris Rea siempre se mostró tímido ante los focos de atención e incluso admitió haberse manifestado contra la decisión del sello discográfico de lanzar su mayor éxito, aunque aceptó que estaba agradecido cuando finalmente lo hicieron en 1986.

"Intento rechazar la presión. Me gustaría parecerme a músicos como Eric Clapton o Mark Knopfler, que mantienen su música por encima de todo”, dijo alguna vez.

Embed - Chris Rea - On the Beach (Official Music Video)

Su primer éxito fue "Fool (If You Think It's Over)", de 1978, y en la década siguiente llegarían otros hits como "I Can Hear Your Heartbeat", "On The Beach", "Josephine", "Looking For The Summer", "Julia", "Auberge" y "The Road To Hell (Part II)", entre otros.

También pintor, actor y piloto de carreras, Chris Rea grabó 25 álbumes como solista, dos de los cuales encabezaron la lista de discos del Reino Unido.

El músico estaba casado desde hacía décadas y con su esposa Joan tuvo dos hijas, Josephine y Julia.

"La música de Chris ha creado la banda sonora de muchas vidas, y su legado vivirá a través de las canciones que deja atrás", fue el mensaje que sus allegados publicaron en sus cuentas de redes sociales tras conocerse su fallecimiento.