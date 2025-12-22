Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Muchos vehículos sin conductor se bloquearon abruptamente frente a los semáforos inactivos y ocasionaron problemas en el tráfico

Muchos vehículos autónomos de la empresa de robotaxis Waymo bloquearon las calles de San Francisco durante un corte de electricidad que se registró el sábado, lo que obligó a la empresa a suspender momentáneamente el servicio y generó preguntas sobre la capacidad de los autos para adaptarse a las condiciones de conducción del mundo real.

Usuarios de redes sociales publicaron videos de los Waymo al encontrarse con semáforos apagados. Algunos autos prendieron sus luces de emergencia y se detuvieron abruptamente en el lugar, antes de cruzar la calle. Otros se detuvieron en medio de la esquina, obligando a otros autos a esquivarlos.

El apagón afectó a 130.000 hogares y negocios en San Francisco, casi un tercio de los clientes atendidos por Pacific Gas and Electric Co. Fue causado por un incendio en una subestación eléctrica, según detallaron las autoridades. La compañía continuaba trabajando este lunes para restaurar la electricidad a miles de clientes.

Apagón en San Francisco con un examen curioso a los coches autónomos. Resulta que los robotaxis de Waymo se "bloquearon" cuando el corte de energía en SFO dejó fuera de servicio los semáforos. Mientras tanto, los Tesla siguieron adelante gestionando el caos. Tesla asegura que si… pic.twitter.com/vikOeZjC21

Waymo opera cientos de robotaxis en San Francisco, pero hubo precisiones sobre la cantidad que estaba en circulación en el momento del apagón. La empresa pausó el servicio el sábado por la noche y lo reanudó el domingo por la tarde.

Los inconvenientes que provocaron en el tráfico los robotaxis de Waymo durante el corte de luz reavivaron las preocupaciones que los funcionarios de la ciudad plantearon sobre los vehículos autónomos que periódicamente se detenían de manera abrupta e inexplicable. Pese a las quejas, los reguladores de California aprobaron los robotaxis como un servicio comercial en agosto de 2023, pero el apagón volvió a llevar los reclamos a la superficie.

Un apagón y muchos problemas

Tyler Cervini, quien vive en el distrito de Misión, no podía usar el tren por el apagón, por lo que llamó a un Uber. El conductor tuvo que "esquivar cinco Waymos" que estaban atascados en la esquina, según contó.

Waymo aseguró que la magnitud del corte de energía creó condiciones inusuales. “Aunque la falla de la infraestructura de servicios públicos fue significativa, estamos comprometidos a garantizar que nuestra tecnología se ajuste al flujo de tráfico durante tales eventos”, manifestó un portavoz de Waymo, quien añadió: “Durante todo el apagón nos coordinamos estrechamente con los funcionarios de la ciudad de San Francisco”.

La empresa dijo que la mayoría de los viajes activos se completaron antes de que los vehículos fueran devueltos de manera segura a los depósitos.

Robotaxis confundidos

Philip Koopman, profesor emérito de la Universidad Carnegie Mellon y experto en seguridad de vehículos autónomos, dijo que los vehículos autónomos generalmente están programados para detenerse si no están seguros o están "confundidos" sobre qué hacer y pedir asistencia remota.

Y opinó que Waymo debería haber suspendido el servicio antes, apenas sus vehículos comenzaron a tener problemas. “Si tenés miles de robotaxis que se detienen, tenés un problema. ¿Qué pasaría si hubiera sido un terremoto? Habría miles de robotaxis bloqueando los caminos”, sostuvo.

Waymo, que comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009, expandió constantemente sus operaciones en San Francisco mientras también lleva sus robotaxis a otras ciudades de California como Los Ángeles y San José, además de otros mercados en Estados Unidos como Texas, Arizona, Florida y Georgia.

En los meses previos a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos del Estado, los funcionarios de los departamentos de transporte y bomberos de San Francisco señalaron docenas de informes sobre robotaxis que se detenían y bloqueaban el tránsito. Esto no sólo provoca un problema en el tráfico, sino representa un eventual estorbo ante emergencias policiales o incendios.

La flota de robotaxis de Waymo está a punto de completar más de 14 millones de viajes este año, triplicando con creces la cifra del año pasado.