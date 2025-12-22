La Capital | Información General | San Francisco

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Muchos vehículos sin conductor se bloquearon abruptamente frente a los semáforos inactivos y ocasionaron problemas en el tráfico

22 de diciembre 2025 · 22:16hs
Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Muchos vehículos autónomos de la empresa de robotaxis Waymo bloquearon las calles de San Francisco durante un corte de electricidad que se registró el sábado, lo que obligó a la empresa a suspender momentáneamente el servicio y generó preguntas sobre la capacidad de los autos para adaptarse a las condiciones de conducción del mundo real.

Usuarios de redes sociales publicaron videos de los Waymo al encontrarse con semáforos apagados. Algunos autos prendieron sus luces de emergencia y se detuvieron abruptamente en el lugar, antes de cruzar la calle. Otros se detuvieron en medio de la esquina, obligando a otros autos a esquivarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcvidal/status/2002783362176467420&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ABC/status/2002891375440724220&partner=&hide_thread=false

El apagón afectó a 130.000 hogares y negocios en San Francisco, casi un tercio de los clientes atendidos por Pacific Gas and Electric Co. Fue causado por un incendio en una subestación eléctrica, según detallaron las autoridades. La compañía continuaba trabajando este lunes para restaurar la electricidad a miles de clientes.

Waymo opera cientos de robotaxis en San Francisco, pero hubo precisiones sobre la cantidad que estaba en circulación en el momento del apagón. La empresa pausó el servicio el sábado por la noche y lo reanudó el domingo por la tarde.

Los inconvenientes que provocaron en el tráfico los robotaxis de Waymo durante el corte de luz reavivaron las preocupaciones que los funcionarios de la ciudad plantearon sobre los vehículos autónomos que periódicamente se detenían de manera abrupta e inexplicable. Pese a las quejas, los reguladores de California aprobaron los robotaxis como un servicio comercial en agosto de 2023, pero el apagón volvió a llevar los reclamos a la superficie.

Un apagón y muchos problemas

Tyler Cervini, quien vive en el distrito de Misión, no podía usar el tren por el apagón, por lo que llamó a un Uber. El conductor tuvo que "esquivar cinco Waymos" que estaban atascados en la esquina, según contó.

Waymo aseguró que la magnitud del corte de energía creó condiciones inusuales. “Aunque la falla de la infraestructura de servicios públicos fue significativa, estamos comprometidos a garantizar que nuestra tecnología se ajuste al flujo de tráfico durante tales eventos”, manifestó un portavoz de Waymo, quien añadió: “Durante todo el apagón nos coordinamos estrechamente con los funcionarios de la ciudad de San Francisco”.

La empresa dijo que la mayoría de los viajes activos se completaron antes de que los vehículos fueran devueltos de manera segura a los depósitos.

Robotaxis confundidos

Philip Koopman, profesor emérito de la Universidad Carnegie Mellon y experto en seguridad de vehículos autónomos, dijo que los vehículos autónomos generalmente están programados para detenerse si no están seguros o están "confundidos" sobre qué hacer y pedir asistencia remota.

Y opinó que Waymo debería haber suspendido el servicio antes, apenas sus vehículos comenzaron a tener problemas. “Si tenés miles de robotaxis que se detienen, tenés un problema. ¿Qué pasaría si hubiera sido un terremoto? Habría miles de robotaxis bloqueando los caminos”, sostuvo.

Waymo, que comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009, expandió constantemente sus operaciones en San Francisco mientras también lleva sus robotaxis a otras ciudades de California como Los Ángeles y San José, además de otros mercados en Estados Unidos como Texas, Arizona, Florida y Georgia.

En los meses previos a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos del Estado, los funcionarios de los departamentos de transporte y bomberos de San Francisco señalaron docenas de informes sobre robotaxis que se detenían y bloqueaban el tránsito. Esto no sólo provoca un problema en el tráfico, sino representa un eventual estorbo ante emergencias policiales o incendios.

La flota de robotaxis de Waymo está a punto de completar más de 14 millones de viajes este año, triplicando con creces la cifra del año pasado.

Noticias relacionadas
dictaron la conciliacion obligatoria y no habra paro de controladores aereos

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Los agentes de tránsito le retuvieron el auto y le sacaron la licencia al conductor.

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Precios y características de los pan dulce de chefs famosos

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados

Llega fin de año y muchos se preguntan cuándo y cómo se cobra el aguinaldo

Aguinaldo 2025: hasta qué día de diciembre se puede cobrar

Ver comentarios

Las más leídas

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Lo último

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

La jueza ordenó además la inhibición de bienes de Marcelo Pozzi y el embargo de una vivienda en Tierra de Sueños III y de un Hyundai 2019

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Ovación
Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Policiales
El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

La Ciudad
El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales

Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía
La Región

Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema
La Ciudad

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo
La Ciudad

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo

El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo
La Ciudad

El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados
Información General

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario