Netflix transmitirá en vivo a un ganador del Oscar escalando un edificio de 101 pisos sin arneses

Netflix transmitirá en vivo el ascenso del escalador Alex Honnold en la torre Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo

Netflix arranca el año con todo. El 23 de enero transmitirá en vivo el ascenso del escalador profesional Alex Honnold al Taipei 101, un edificio de más de 500 metros en la capital taiwanesa. El detalle es que lo hará sin ningún tipo de arnés ni soga, en estilo free solo, la especialidad del protagonista.

Honnold se hizo mundialmente conocido en 2018, gracias a la película “Free Solo”. El documental registró una de sus mayores hazañas profesionales: escalar sin arneses, y por primera vez en la historia de la disciplina, los más de 2300 metros de altura del acantilado El Capitán, en el parque Yosemite de California.

El filme, dirigido por los escaladores Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganó el Oscar a Mejor Documental en 2019. Casi seis años después, Honnold protagonizará otra hazaña: escalar en vivo para Netflix el edificio Taipéi 101, que desde el 2004 al 2010 fue el más alto del mundo. Después, fue superado por la Torre Willis (Chicago) y el Burj Khalifa (Emiratos Árabes).

“En este emocionante evento en vivo en Taipéi, Taiwán, el famoso escalador en solitario libre Alex Honnold intenta llegar a la cima de uno de los rascacielos más altos del mundo”, anticipó la sinopsis compartida por Netflix.

Por supuesto, Alex será la primera persona en escalar este edificio en estilo free solo. “El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, dijo por su parte el protagonista en su cuenta de Netflix.