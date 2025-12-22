Christopher Nolan despliega pura épica en el tráiler de "La odisea" La superproducción basada en la gran epopeya griega tendrá como protagonistas a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Zendaya, con un elenco repleto de primeras figuras 22 de diciembre 2025 · 21:51hs

Las primeras imágenes de "La odisea" prometen épica, derroche presupuestario y el inevitable debate sobre el rigor histórico.

Cuando el director Christopher Nolan anunció que reuniría un elenco de estrellas para llevar a la pantalla grande a una de las grandes epopeyas de la literatura griega, solamente podía esperarse una enorme expectativa. Pero a unos siete meses del estreno la ansiedad se apoderó del público. Es que la presentación del primer tráiler de "La odisea" confirmó que se tratará de una película tan espectacular como épica, sin dejar de lado los debates sobre el rigor histórico.

Universal difundió el primer adelanto oficial de la próxima película del director de "Memento", la trilogía "Batman: el caballero de la noche", "El origen", "Interestelar", "Dunkerque", "Tenet" y "Oppenheimer". Con semejante currículum, tanto los seguidores del realizador británico como los fanáticos del cine épico-histórico confiaron en que Nolan les regalaría una superproducción fastuosa y legendaria. Y el primer vistazo no defrauda.

Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD Con un presupuesto de 250 millones de dólares, "La odisea" estará dirigida, producida y escrita por Nolan, basada en el poema griego de Homero y con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie y Elliot Page, entre otros.

"La odisea" se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026, y promete convertirse en el gran acontecimiento cinematográfico del año.

Mientras los espectadores que esperan una película épica ya están rendidos a los pies de "La odisea", muchos historiadores unieron sus voces para criticar diversas imprecisiones históricas del vestuario, principalmente el casco y la armadura del protagonista.