La Capital | Zoom | Christopher Nolan

Christopher Nolan despliega pura épica en el tráiler de "La odisea"

La superproducción basada en la gran epopeya griega tendrá como protagonistas a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Zendaya, con un elenco repleto de primeras figuras

22 de diciembre 2025 · 21:51hs
Las primeras imágenes de La odisea prometen épica

Las primeras imágenes de "La odisea" prometen épica, derroche presupuestario y el inevitable debate sobre el rigor histórico.

Cuando el director Christopher Nolan anunció que reuniría un elenco de estrellas para llevar a la pantalla grande a una de las grandes epopeyas de la literatura griega, solamente podía esperarse una enorme expectativa. Pero a unos siete meses del estreno la ansiedad se apoderó del público. Es que la presentación del primer tráiler de "La odisea" confirmó que se tratará de una película tan espectacular como épica, sin dejar de lado los debates sobre el rigor histórico.

Universal difundió el primer adelanto oficial de la próxima película del director de "Memento", la trilogía "Batman: el caballero de la noche", "El origen", "Interestelar", "Dunkerque", "Tenet" y "Oppenheimer". Con semejante currículum, tanto los seguidores del realizador británico como los fanáticos del cine épico-histórico confiaron en que Nolan les regalaría una superproducción fastuosa y legendaria. Y el primer vistazo no defrauda.

Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, "La odisea" estará dirigida, producida y escrita por Nolan, basada en el poema griego de Homero y con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie y Elliot Page, entre otros.

"La odisea" se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026, y promete convertirse en el gran acontecimiento cinematográfico del año.

Mientras los espectadores que esperan una película épica ya están rendidos a los pies de "La odisea", muchos historiadores unieron sus voces para criticar diversas imprecisiones históricas del vestuario, principalmente el casco y la armadura del protagonista.

Noticias relacionadas
El chef Christian Petersen se recupera favorablemente

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

un actor de nickelodeon fue encontrado en situacion de calle y genero preocupacion

Un actor de Nickelodeon fue encontrado en situación de calle y generó preocupación

Christian Petersen presentó una mejoría en su estado de salud 

La salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson que se posiciona como una de las mejores del año

Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Ver comentarios

Las más leídas

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Lo último

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

La jueza ordenó además la inhibición de bienes de Marcelo Pozzi y el embargo de una vivienda en Tierra de Sueños III y de un Hyundai 2019

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Ovación
Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Policiales
El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

La Ciudad
El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales

Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía
La Región

Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema
La Ciudad

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo
La Ciudad

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo

El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo
La Ciudad

El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados
Información General

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario