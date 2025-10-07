La Capital | Zoom | Taylor Swift

¿Plagio o coincidencia? Vinculan una canción de Taylor Swift con un viejo hit de Luis Miguel

Los usuarios compararon las melodías del tema recién lanzado con una antigua del mexicano y aseguran que hay rastros de "inspiración"

7 de octubre 2025 · 11:35hs
Tras el estreno de “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift, los fanáticos lo han estado reproduciendo sin parar. Mientras el disco da la vuelta al mundo, los seguidores de la artista empezaron a analizar las canciones y algunos llegaron incluso a destacar ciertas similitudes entre una canción de Taylor con una antigua de Luis Miguel. ¿Puede hablarse de plagio o inspiración?

Se trata de la canción “Opalite”, la número 3 en “The Life of a Showgirl”, donde la artista hace alusión a la “opalita” que es la piedra de nacimiento de su novio Travis Kelce. Según algunos usuarios, esta pieza guarda cierto parecido con respecto a “1+1=2 enamorados”, la canción de Luis Miguel, lanzada en 1982.

La similitud apuntada tiene que ver con la melodía, especialmente en el estribillo de ambos temas. En redes sociales, los usuarios se tomaron el trabajo de comparar las canciones y debatir o teorizar al respecto. Algunos oyentes sostienen que puede tratarse de un homenaje no declarado mientras que otros piensan que se trata de una mera coincidencia.

Taylor Swift y su equipo, por su parte, no se han pronunciado al respecto. Lo cierto es que cada género tiene múltiples posibilidades de sonido pero siempre predominan ciertas estructuras cerradas de composición, por lo que no sería extraño que las canciones tengan sonidos similares. Esto no necesariamente implica un plagio y tampoco se ha sabido de la toma de Luis Miguel como inspiración por parte de la cantante estadounidense.

Las similitudes entre la canción de Taylor Swift y Luis Miguel

Para muchos usuarios en redes sociales, la estructura y la melodía del estribillo de “Opalite” evocan al estribillo de “1+1= 2 enamorados”, uno de los primeros grandes éxitos de Luis Miguel.

Aunque sus letras no presentan similitudes y están en diferentes idiomas, se ha destacado que el ritmo y el tono de las canciones permite encontrar cierto parecido entre ellas. Al mismo tiempo, otros usuarios han opinado que se trata de un parecido muy sutil, producto de una coincidencia.

@111magazine Por algo Opalite es una de las favoritas ↔ nunca imaginamos a Luis Miguel teniendo el vibe de @Taylor Swift #taylorswift original sound - 111 Magazine

Las acusaciones de plagio son temas delicados en la industria musical y pueden derivar en complejos juicios por los derechos de los autores y la exigencia de créditos. No obstante, ni Luis Miguel ni Taylor Swift se han referido al asunto, por lo que hasta el momento son solo los fans los que insisten en esta coincidencia. Por su parte, Luis Miguel, compartió hace algunos años una foto editada de ambos juntos en el escenario, por lo que se asume que no existe ninguna rivalidad entre los cantantes.

