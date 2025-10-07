La Capital | Zoom | La voz argentina

"La Voz Argentina": quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

El reality musical ofreció actuaciones de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra. Cuatro participantes lograron asegurarse su lugar en la semifinal del certamen

7 de octubre 2025 · 11:14hs
Alan Lez brilló en los cuartos de final de La Voz Argentina

Alan Lez brilló en los cuartos de final de "La Voz Argentina"

“La Voz Argentina” continúa siendo uno de los programas más elegidos de la TV nacional. En estos momentos, el reality que busca dar a conocer nuevos talentos se encuentra en una de las últimas fases de su recorrido y, en la gala del martes, finalmente se conocieron a los primeros cuatro semifinalistas que competirán por convertirse en la próxima gran voz del país.

Ya superadas las instancias de “Batallas”, “Knockouts”, “Playoffs” y varias rondas eliminatorias, los participantes de cada equipo se enfrentan nuevamente, pero esta vez cada vez más cerca de la gran final. En las últimas noches del programa se presentaron los cuatro integrantes del Team Luck Ra y del Team Lali. En una velada cargada de emoción, talento y entrega, finalmente se seleccionaron los primeros cuatro finalistas del certamen.

Cabe remarcar que aún resta conocer a los dos representantes del Team La Sole y de Miranda!, que se definirán en las próximas galas. De esta manera, hacia el final de la semana quedarán definidos los finalistas de “La Voz Argentina”.

Quiénes son los finalistas del team Lali

En la noche del martes, el Team Lali inauguró la competencia con sus cuatro participantes. El primero en subir al escenario fue Jaime Muñoz, quien interpretó “Recuérdame”, de Carlos Rivera, tema reconocido por formar parte de la película Coco.

A continuación, Giuliana Picconi eligió el clásico de Cristian Castro “Nunca voy a olvidarte”.

Por su parte, el favorito del público, Alan Lez, sorprendió con su versión de “Kiss”, de Prince.

Finalmente, Valentino Rossi cerró la ronda con una emotiva interpretación de “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz.

Cabe recordar que, en esta instancia, luego de cada presentación, el jurado otorga su puntaje de manera secreta. Los dos participantes con mayor calificación avanzan a la siguiente etapa.

Hacia el final de la gala, el conductor del programa anunció a los dos salvados del equipo de Lali. Alan Lez se consagró como el primer semifinalista de La Voz Argentin. “Por decisión de Lali, Luck Ra, Miranda! y la Sole, el segundo y último semifinalista del Team Lali es… ¡Jaime Muñoz!”, anunció finalemente el conductor de Telefe.

Quienes son los finalistas del team Luck Ra

La noche continuó con las cuatro presentaciones del Team Luck Ra. Federico Mestre fue el encargado de abrir la ronda con “Tal vez”, de la banda de cumbia pop Marama.

Luego fue el turno de Nathalie Aponte, quien interpretó el hit “Bang Bang”, de Jessie J.

A continuación, Nicolás Behringer subió al escenario para versionar “Honestly”, de Stryper.

Finalmente, Thomas Dantas cerró la noche con una emotiva interpretación de “Photograph”, el clásico de Ed Sheeran.

Tras la votación de los jurados, Nico Occhiato anunció a los nuevos semifinalistas del Team Luck Ra: “La primera persona en meterse en la semifinal del Team Luck Ra esta noche es Nicolás Behringer”, expresó el conductor. Luego, agregó: “La segunda persona que se mete en la semifinal de La Voz Argentina 2025 del Team Luck Ra es Nathalie Aponte”.

Cuándo es la final de "La Voz Argentina"

La última emisión del reality show será este lunes 13 de octubre a las 21.45, así lo confirmaron conductores del streaming de La Voz y Luzu TV.

