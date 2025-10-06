Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina Los allanamientos realizados en barrio Tablada se originaron a raíz de una investigación por el robo de ropa valuada en más de 5,5 millones de pesos 6 de octubre 2025 · 19:45hs

El robo de la indumentaria estuvo valuado en $5,5 millones de pesos.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes a dos hombres sospechosos del robo a un trabajador de una empresa de indumentaria, ocurrido el pasado 18 de septiembre en San Martín al 2300. El arresto se dio tras una serie de allanamientos en Abanderado Grandoli al 3800, donde se recuperaron las prendas robada y además, secuestraron un auto, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad Fiscal Especial del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Covani, y ejecutados por personal perteneciente al Departamento Operativo de la PDI, Región II, con la colaboración de grupos tácticos y de irrupción de la Policía de Santa Fe. Las medidas se registraron en dos inmuebles ubicados en Abanderado Grandoli al 3800, barrio Tablada.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos Claudio Jesús C. (52 años) y Gustavo David G. (36), quienes quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que investiga el episodio en el que autores desconocidos sustrajeron mercadería valuada en aproximadamente $5,5 millones a un comisionista de una firma rosarina dedicada a la comercialización de indumentaria deportiva.

Mediante tareas de análisis de cámaras públicas y privadas, y el seguimiento de las rutas utilizadas por los implicados, la PDI estableció la identidad de los autores y los domicilios vinculados al hecho, ubicados en la zona sur de Rosario.

>>Leer más: Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal de Rosario Material secuestrado Durante el registro de los inmuebles se incautó la totalidad de la mercadería sustraída que se encontraba distribuida entre ambos domicilios: numerosas prendas deportivas como calzas, buzos, camperas, mallas y remeras, bolsas ecológicas, entre otros elementos reconocidos como propiedad de la firma damnificada. Asimismo, se secuestró un Renault Sandero, la suma de $ 451.000 y siete teléfonos celulares.