¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Sufrió lesiones en la cabeza y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Qué dicen desde el Hospital Vilela sobre su situación

6 de octubre 2025 · 15:17hs
El incidente que provocó heridas en la cabeza de una niña de tres año no está claro 

El incidente que provocó heridas en la cabeza de una niña de tres año no está claro 

La nena de tres años que fue, según el relato familiar, herida por un tren este sábado, mientras caminaba junto a su madre junto a la vías, en la zona noroeste de Rosario, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Vilela por una fractura y hundimiento en el parietal. La operación fue exitosa y la paciente se recupera en el efector público.

Eduardo Casim, director del Vilela, dijo a La Capital que la niña ingresó "el sábado a la tarde, traída por un móvil del SIES, luego de sufrir un traumatismo de cráneo" y aclaró "que no están demasiado claras las circunstancias" en las que el hecho se produjo.

Lo cierto es que tuvo que ser operada este lunes por el equipo de Neurocirugía. Pasó luego a cuidados intensivos y al estar en "buen estado general" la paciente "va a pasar a sala general", en las próximas horas.

De acuerdo a lo que cuenta la mamá, que no es la misma versión que circuló el fin de semana, ante la llegada del tren y en el marco de una situación que aún no pudo ser corroborada, la niña corrió y "quizá se haya golpeado con un objeto contundente del lugar", señaló el médico.

Internada bajo observación

La pequeña fue trasladada de urgencia al Vilela luego de que su madre indicara que fue atropellada por una formación del tren Mitre el 4 de octubre mientras caminaban "pegadas" a la vías, en la intersección de las calles Juan José Paso y Chaco, en la zona noroeste de Rosario.

La víctima —identificada como Mailun G.— sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante y estuvo desde el sábado internada bajo permanente observación médica.

2025-05-07 vilela by_CMutti 80881269.jpg
El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

Su madre resultó ilesa en el accidente. La reconstrucción de los hechos se baso en las primeras horas en el testimonio de la abuela, quien relató a los agentes que su hija y su nieta caminaban junto a las vías cuando el tren pasó por el sector. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, uno de los vagones habría golpeado a la niña, lo que provocó lesiones que demandaron la internación en el hospital pediátrico.

En estos casos donde no está claro el origen del problema de salud es habitual que intervenga el grupo interdisciplinario del hospital, que analiza si una criatura está segura en su entorno familiar para poder darle el alta.

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

