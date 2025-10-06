La Capital | La Región | Ruta 33

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

Vialidad Nacional anunció la apertura de un segundo frente de obras en paralelo con el avance de otro equipo de trabajo entre Chovet y Murphy

6 de octubre 2025 · 13:03hs
Las cuadrillas comenzaron a reacondicionar la ruta 33 este lunes.

Foto: DNV.

Las cuadrillas comenzaron a reacondicionar la ruta 33 este lunes.

El reclamo por el mal estado de la ruta 33 en Chabás parece haber tenido eco fuera de los Tribunales federales de Rosario. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició este lunes un plan de bacheo en el pueblo y así se amplió la lista de sectores en reparación sobre uno de los principales corredores del sudoeste santafesino.

De acuerdo a fuentes oficiales, el reacondicionamiento comenzó en la zona sur de la localidad del departamento Caseros. Se trata de uno de los dos frentes de trabajo coordinados en simultáneo en la región, ya que otro equipo continúa realizando tareas similares hacia Venado Tuerto.

Casi en simultáneo con el comunicado oficial del organismo, la Comuna de Chabás confirmó por la misma vía el amparo presentado la semana anterior con el fin de garantizar el tránsito seguro en el pueblo ubicado a unos 70 kilómetros al oeste de Rosario. La acción judicial apunta a lograr la reparación integral de la traza. Mientras tanto, las cuadrillas comenzaron a mejorar una parte del tramo en cuestión.

Vialidad interviene la ruta 33 en Chabás

El plan de Vialidad Nacional consiste en refaccionar todo el corredor a través del pueblo. En esta instancia, los operarios pusieron manos a la obra con el fresado de la calzada y la recuperación de la superficie de rodamiento mediante la colocación de una capa de concreto asfáltico en caliente.

Ruta 33 bacheo 3

Según el cronograma difundido este lunes, la cuadrilla continuará avanzando hacia el norte, fuera del éjido urbano. El último sector a intervenir es el cruce con la ruta nacional 178, el enlace con la autopista Rosario-Córdoba.

>> Leer más: El gobierno nacional "abandonó" la ruta 33: dejó sin efecto la licitación para repararla

A nivel general, la DNV decidió organizar el bacheo de la ruta 33 dentro de un plan de reparaciones que incluye el fresado de deformaciones y desprendimientos. En la segunda etapa de ejecución se termina la recomposición de la calzada con una nueva capa de pavimento en sectores deteriorados.

Así como se sumó un frente de trabajo en Chabás, otro equipo del organismo estatal continúa con mejoras de este tipo hacia el sudoeste. El tramo intervenido se ubica entre los acceso a Chovet y Murphy, de modo que el tránsito se restringió con paso alternado en cada sentido y el control de banderilleros.

Un amparo en Chabás

Con respecto al amparo presentado días atrás, el presidente comunal Lucas Fanelli decidió tomar la vía judicial porque el gobierno nacional no respondió al reclamo sobre el deterioro evidente de la ruta. Hasta ahora habían intentado mantenerla con máquinas y personal propio, pero recordaron que este tipo de servicio es de competencia exclusiva de la DNV.

A la hora de ir a los Tribunales federales de Rosario, las autoridades locales unieron fuerzas con la Asociación de Bomberos Voluntarios del pueblo, la policía y los vecinos del pueblo. Después de varios meses de trabajo se hizo el pedido formal de la medida cautelar. Unos días más tarde, Vialidad acusó recibo y la situación dio un giro favorable en la región.

