La Capital | Política | Milei

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

Pese a la crítica coyuntura, el presidente se enfoca en la presentación de su libro donde encabezará un show musical. Un vivo en la previa y un ensayo con fotos

6 de octubre 2025 · 15:18hs
En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

En pleno escándalo por la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado y la inestabilidad cambiaria, el presidente Javier Milei presentará su nuevo libro "La construcción del milagro" en el estadio Movistar Arena, donde encabezará un show musical.

Este domingo compartió una foto en su cuenta de X en la que se lo ve “dirigiendo” a la banda que estará sobre el escenario. Parece que no alcanzó la emoción y este mediodía el mandatario hizo un vivo mostrando el backstage del show.

"Parece que el escenario está bueno, ¿no?", dijo el Presidente y se enfocó con la cámara para contar que "estamos por empezar a hacer la prueba de sonido de lo que va a ser un 'recitalazo' previo a la presentación de mi nuevo libro". La diputada Lilia Lemoine participó del backstage.

Milei, Espert y el recital

"Yo soy el que menos tiene que laburar en todo esto porque solamente canto", agregó sobre su rol mientras hablaba con los que iban llegando al ensayo. También adelantó un tramo de lo que aparentemente cantará esta noche: "Soy un liberal, soy de todos el más liberal. No me podés pisar porque soy capitalista, capitalista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalidanMilei/status/1975223329666847122&partner=&hide_thread=false

El domingo, en el adelanto, retuiteó una frase llamativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Vení probá la banda... VLLC!”. La misma fue interpretada como un guiño político-económico, en referencia a las "bandas cambiarias" que en las últimas semanas estuvieron en debate por la cotización del dólar.

El grupo está integrado por el diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería); el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); y el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo). También acompañan el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

Vale recordar que la idea de un show musical no es nueva para el presidente ya que en la campaña había desplegado su costado de frontman con temas de rock clásico.

Noticias relacionadas
Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

El presidente Javier Milei sigue transitando horas muy complejas y será clave que revise su esquema político.

El gobierno de Milei sigue en déficit

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, dijo Macri.

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Ovación
Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: Frenó 100 metros antes de lo normal

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Policiales
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

La Ciudad
Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste