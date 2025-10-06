En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

Pese a la crítica coyuntura, el presidente se enfoca en la presentación de su libro donde encabezará un show musical. Un vivo en la previa y un ensayo con fotos

En pleno escándalo por la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado y la inestabilidad cambiaria, el presidente Javier Milei presentará su nuevo libro "La construcción del milagro" en el estadio Movistar Arena, donde encabezará un show musical.

Este domingo compartió una foto en su cuenta de X en la que se lo ve “dirigiendo” a la banda que estará sobre el escenario. Parece que no alcanzó la emoción y este mediodía el mandatario hizo un vivo mostrando el backstage del show .

"Parece que el escenario está bueno, ¿no?", dijo el Presidente y se enfocó con la cámara para contar que "estamos por empezar a hacer la prueba de sonido de lo que va a ser un 'recitalazo' previo a la presentación de mi nuevo libro". La diputada Lilia Lemoine participó del backstage.

"Yo soy el que menos tiene que laburar en todo esto porque solamente canto", agregó sobre su rol mientras hablaba con los que iban llegando al ensayo. También adelantó un tramo de lo que aparentemente cantará esta noche: "Soy un liberal, soy de todos el más liberal. No me podés pisar porque soy capitalista, capitalista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalidanMilei/status/1975223329666847122&partner=&hide_thread=false



EL JAVITO SUBIÓ UN VIDEO A INSTAGRAM HACIENDO PRUEBA DE SONIDO CON LA BANDApic.twitter.com/QacMSua90z — Taliban (@TalidanMilei) October 6, 2025

El domingo, en el adelanto, retuiteó una frase llamativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Vení probá la banda... VLLC!”. La misma fue interpretada como un guiño político-económico, en referencia a las "bandas cambiarias" que en las últimas semanas estuvieron en debate por la cotización del dólar.

El grupo está integrado por el diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería); el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); y el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo). También acompañan el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

Vale recordar que la idea de un show musical no es nueva para el presidente ya que en la campaña había desplegado su costado de frontman con temas de rock clásico.