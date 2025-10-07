La Capital | Zoom | Matthew McConaughey

Matthew McConaughey habló sobre un posible regreso a "True Detective"

El actor se refirió a la posibilidad de volver a la popular serie cuya primera temporada protagonizó en 2014 junto a Woody Harrelson

7 de octubre 2025 · 12:19hs
Matthew McConaughey se refirió a la posibilidad de volver al universo de True Detective

Matthew McConaughey se refirió a la posibilidad de volver al universo de "True Detective", la celebrada serie policial

Matthew McConaughey está de vuelta. Después de seis años alejado de las pantallas, el actor acaba de estrenar la película “A través del fuego” en Apple Tv+. En este contexto, habló de un posible regreso al universo “True Detective” que ilusionó a los fanáticos.

En 2014, McConaughey y Woody Harrelson protagonizaron la primera temporada de la serie antológica policial creada y escrita por Nic Pizzolatto. Allí, interpretaron a una peculiar dupla de detectives que investigaba a un asesino en serie un entorno rural de Estados Unidos.

Esa entrega inaugural recibió múltiples premios, elogios de la crítica y una excelente recepción del público. Las temporadas posteriores, lanzadas en 2015 y 2019, no corrieron la misma suerte. En 2024, se estrenó “True Detective: Night Country”, una cuarta temporada con el protagónico de Jodie Foster, y logró nuevamente buena respuesta de la gente. Sin embargo, ninguna igualó la mística de aquella primera tanda de capítulos.

Embed - True Detective - Official Trailer #1 [HD] - Subtitulado

>> Leer más: Netflix: una comedia romántica con Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker del 2006 se volvió tendencia

En una entrevista reciente con el medio NME, McConaughey confirmó que habló con el creador de la serie sobre una posible nueva historia que lo reuniría nuevamente con Woody Harrelson: "Hay entusiasmo, sí, pero no he visto un guion todavía", afirmó.

La nueva película de Matthew McConaughey

Para el ganador del Oscar, el regreso depende de que el material esté a la altura. "Cuando leí 'True Detective' por primera vez, cada línea de Rust Cohle ardía, el guion estaba en llamas. Si Nic pone algo sobre el papel que Woody y yo consideremos suficientemente bueno, lo miraríamos y diríamos: ‘esto tiene que hacerse’. Pero tiene que ser jodidamente bueno, porque ya pusimos la vara muy alta", agregó.

El actor también habló de su regreso al cine después de seis años alejado de la gran pantalla. Su vuelta ocurre de la mano del director Paul Greengrass con “A través del fuego”, un drama basado en hechos reales. Allí, McConaughey interpreta a Kevin McCay, un conductor de un colectivo escolar que logró evacuar a 22 niños durante el incendio forestal más destructivo en la historia de California, en 2018.

Embed - A través del fuego — Tráiler oficial | Apple TV+

>> Leer más: Siguiendo a Schwarzenegger: Matthew McConaughey evalúa "seriamente" ser candidato a gobernador de Texas

"No es un héroe clásico. No era su misión ser un salvador. Solo quería evacuar a su madre y a su hijo, pero eligió ayudar primero a los niños. Eso me pareció profundamente humano y poderoso", apuntó el actor de 55 años. En este sentido, este nuevo proyecto tuvo un elemento muy especial: su hijo Lev interpreta al hijo del protagonista y su madre Kay, de 93 años, interpreta a su madre en la ficción.

"Estar en una película con mi hijo y mi madre es algo que solo se volverá más especial con el tiempo. Hay una foto de la premiere con los tres en la alfombra roja que guardaré para siempre", contó con emoción.

