El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Rosario tendrá este martes una jornada plenamente despejada, con temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El SMN pronostica un día despejado, con clima templado y vientos suaves del norte y este. Para disfrutar al aire libre
Rosario tendrá este martes una jornada plenamente despejada, con temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La madrugada arrancará con 9 grados, mientras que la mañana se mantendrá fresca, con unos 7°C y viento leve del noroeste. A medida que avance el día, el clima irá templándose: hacia la tarde se espera una máxima de 23°C, ideal para actividades al aire libre.
Durante la noche, el cielo se mantendrá algo nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y viento del este, lo que anticipa un cierre de jornada agradable y estable.
El SMN no prevé precipitaciones para las próximas horas, por lo que la ciudad vivirá un martes primaveral, con amplitud térmica marcada y un leve ascenso en las máximas respecto de días anteriores.
En medio del escándalo por Espert. Milei cantará con "La Banda Presidencial" e ingresará al Movistar Arena con "Las Fuerzas del Cielo"