Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

El entrenador Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes en esta fecha Fifa, con la mirada puesta en el Mundial 2026

7 de octubre 2025 · 11:13hs
La selección argentina volverá a enfrentar a Venezuela

AP

La selección argentina volverá a enfrentar a Venezuela, esta vez en Estados Unidos.

La selección argentina comenzó los entrenamientos en Miami para encarar dos amistosos de preparación en Estados Unidos durante esta doble fecha Fifa de octubre. Con Lionel Messi a la cabeza, los jugadores citados por Lionel Scaloni se presentaron en el predio de Inter Miami y preparan el primer partido de este fin de semana.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la Albiceleste tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes con los nombres que sorprendieron y se metieron en la lista de convocados del entrenador, entre ellos el ex-Newell's Aníbal Moreno.

La gira en suelo estadounidense servirá para darle rodaje a la base que se coronó campeona del mundo y bicampeona de América junto a las caras nuevas que renuevan la ilusión de defender el título el próximo año.

Para ello, Scaloni citó a 28 futbolistas para esta ventana, aunque Thiago Almada fue desafectado por una lesión muscular que lo marginará de esta gira por Estados Unidos por precaución.

Cuándo juega la selección argentina

Luego de finalizar las Eliminatorias sudamericanas en la 1º posición por amplia diferencia la selección argentina enfrentará a Venezuela este viernes 10 de octubre a las 21 (hora en Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. La Vinotinto quedó fuera de la clasificación a la Copa del Mundo en la última jornada y perdió la ilusión de disputar su primer Mundial.

Argentina
Lionel Messi le anotó dos goles a la Vinotinto en la penúltima fecha de las Eliminatorias.

Lionel Messi le anotó dos goles a la Vinotinto en la penúltima fecha de las Eliminatorias.

En tanto, unos días más tarde, la Albiceleste tendrá su segundo encuentro amistoso de esta fecha Fifa frente a Puerto Rico el lunes 13 de octubre a las 20 en el estadio Soldier Field de Chicago.

La lista de convocados por Lionel Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing).

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Lautaro Rivero (River), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Giovani Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José Manuel López (Palmeiras).

