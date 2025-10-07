Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven entrerriana que estaba desaparecida desde el viernes

Tenía 22 años y su cuerpo fue hallado a 170 kilómetros de Rosario. Hay un sospechoso detenido que tiene 55 años y mantuvo contacto con la víctima

Una joven de 22 años identificada como Daiana Mendieta , oriunda de un pueblo del sur de la provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida luego de estar desaparecida desde el viernes pasado. A partir de una denuncia de búsqueda de paradero se inició una investigación que arrojó una novedad alarmante tras el hallazgo de su auto abandonado. Finalmente su cuerpo fue encontrado en una zona rural a casi 170 kilómetros de Rosario.

Daiana Magalí Mendieta había sido vista por última vez cerca de la noche del viernes. Había salido de su casa del pueblo Gobernador Mansilla a bordo de su Chevrolet Corsa Classic y luego no se supo más de ella. Más de un día después, ya sobre la madrugada del domingo, el vehículo fue hallado en una zona rural a dos kilómetros del pueblo.

La investigación apuntó a un sospechoso desde un primer momento. Se trata de un hombre de 55 años, de quien solo trascendió el apodo “Pino”. Está demorado mientras se llevan a cabo medidas tendientes a dilucidar si está involucrado en la desaparición y muerte de la joven.

La investigación por la desaparición de Daiana Mendieta

La investigación la lleva adelante Emilce Reynoso, fiscal de la provincia de Entre Ríos, quien apunta a un contacto que Daiana tuvo con “Pino” poco antes de desaparecer. En ese contexto solicitó un procedimiento que fue ordenado por la jueza Silvina Cabrera y culminó con la detención del sospechoso luego de que intentara resistirse con un arma de fuego.

Por el momento, de acuerdo a lo trascendido, no está claro qué tipo de relación mantenían la joven con el detenido. Los investigadores secuestraron celulares que pertenecen al sospechoso y buscarán a partir de ese material realizar peritajes que puedan orientar la pesquisa.

La familia comenzó a buscar a Daiana horas después de la última vez que fue vista con vida. La denuncia por búsqueda de paradero la realizaron el sábado a la noche y en ese marco trascendió que nadie tenía conocimiento sobre los motivos de su ausencia repentina.

El hallazgo del cuerpo se dio este martes en un rastrillaje en la zona rural conocida como Los Zorrinos. Se trata de un sitio ubicado a pocos kilómetros de donde había sido encontrado el auto abandonado.