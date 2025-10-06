La Capital | La Ciudad | asueto

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

En conmemoración del Día de la Virgen del Rosario, el Poder Ejecutivo dispuso un día no laborable en la administración pública local

6 de octubre 2025
Los días no laborable son optativos para la banca

Los días no laborable son optativos para la banca, las industrias y los comercios

Debido al Día de la Virgen del Rosario, la Municipalidad informó que este martes 7 de octubre será día no laborable, con carácter optativo para la industria, el comercio y la banca. En consecuencia, habrá asueto administrativo en el ámbito público local y modificaciones en la prestación de servicios.

Durante el feriado local, no habrá atención en la administración pública municipal, salvo los servicios esenciales. Además, los Centros Municipales de Distrito no atenderán al público, aunque los ciudadanos podrán realizar trámites, gestiones y reclamos online a través de rosario.gob.ar o mediante el asistente virtual MuniBot.

Dentro del ámbito educativo, el Ministerio de Educación santafesino confirmó que no habrá clases en las escuelas de Rosario. Tampoco habrá actividad académica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Bancos y comercios

Las entidades bancarias permanecerán cerradas al público, aunque los clientes podrán operar con normalidad a través de homebanking, cajeros automáticos y las aplicaciones móviles.

Pese al asueto administrativo, los comercios del centro rosarino confirmaron que abrirán con normalidad. También funcionarán shoppings y grandes supermercados, por tratarse de un día no laborable optativo para el sector privado.

Transporte

El transporte urbano de pasajeros funcionará con el cronograma de frecuencias de los días sábado. Los servicios de taxis y remises operarán con normalidad, al igual que el estacionamiento medido y los carriles exclusivos. El sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici también funcionará con normalidad.

Por otro lado, el servicio de recolección de residuos se brindará sin modificaciones durante toda la jornada.

Salud pública

Las guardias hospitalarias estarán garantizadas en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín y las maternidades Martin y Roque Sáenz Peña. El SIES (107) continuará atendiendo urgencias y emergencias. En cambio, los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Los canales de atención a mujeres y diversidades funcionarán con normalidad como el teléfono Verde (0800-444-0420) y el WhatsApp de Contacto Violeta (341-5781509)

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

