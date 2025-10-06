La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

6 de octubre 2025 · 16:49hs
Silvina Salinas

Un relevamiento realizado en septiembre pasado por el portal del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) junto al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNR arrojó que en Rosario se ofrecen actualmente 42.486 viviendas para venta o alquiler, lo que representa el 85,6% de la oferta de toda la segunda circunscripción de Santa Fe.

De ese total de 42.486 inmuebles, el 94,5% está en venta, el 5,3% se destina a alquiler permanente y apenas el 0,2% a alquiler temporario. La mayoría de las unidades son departamentos, que concentran el 90,5% de la oferta en alquiler y el 81,4% de la oferta en venta.

Aumento en dólares de las propiedades

En lo que va de 2025, los valores en dólares de los departamentos en Rosario muestran una suba sostenida. En septiembre, los precios crecieron entre un 2,4% y un 3,5% respecto de julio, mientras que en la comparación interanual la suba fue cercana al 11%.

Según el relevamiento realizado por Cocir y la UNR, estos son los promedios de ventas de departamentos:

  • Monoambientes: promedio de u$s 58.000. En el Centro, Martin, Pichincha y Lourdes los valores superan esa cifra, mientras que en Echesortu y República de la Sexta quedan por debajo.

  • Un dormitorio: promedio de u$s 83.000. Por encima se ubican las unidades en Lourdes, Abasto, Pichincha y el Centro.

  • Dos dormitorios: promedio de u$s 150.000, con valores más altos en Centro, Martin, Abasto y Pichincha.

En paralelo, se registraron 1.687 cocheras en venta, con un valor medio de u$s 16.000, que llega a USD 18.000 en Pichincha y baja a USD 13.000 en Echesortu.

Alquileres en Rosario: otra carrera contra la inflación

El informe también analizó el mercado locativo, que creció un 22,9% interanual en cantidad de unidades ofrecidas. La disponibilidad se concentra en el área central de Rosario (35,6%), seguido por Lourdes, Pichincha y Martin.

Los valores promedio de los alquileres permanentes en Rosario son:

  • Monoambiente: $280.000.

  • Un dormitorio: $360.000 (con un piso de $322.500 en República de la Sexta y valores más altos en Lourdes, Abasto y Pichincha).

  • Dos dormitorios: $550.000, con Abasto y Lourdes por encima de ese promedio.

La tendencia muestra que los precios ofertados se mantienen muy por encima de los ingresos promedio, lo que tensiona la relación entre oferta y demanda en el mercado de alquiler.

Los barrios más dinámicos

El centro sigue siendo el corazón del mercado inmobiliario de Rosario: concentra un tercio de las propiedades en venta y alquiler. Le siguen Martin, Pichincha y Lourdes, que consolidaron un posicionamiento fuerte tanto en precios como en disponibilidad.

Un dato llamativo es el crecimiento de la oferta en los barrios Las Malvinas y Puerto Norte, que ya se ubica entre los ocho barrios con mayor cantidad de unidades en alquiler.

Contexto y perspectivas

El informe de la UNR y el COCIR confirma una tendencia dual en Rosario:

  • Más oferta de alquileres, con subas fuertes en los valores en pesos.

  • Recuperación en dólares del mercado de venta, que vuelve a captar interés en barrios centrales y de renovación urbana.

Este escenario plantea un doble desafío: la presión sobre los inquilinos, que enfrentan precios en niveles récord, y la consolidación de Rosario como un mercado inmobiliario que, aun en un contexto de inestabilidad económica, sigue revalorizándose en dólares.

