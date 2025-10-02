Se terminó la espera: Taylor Swift lanza "The Life of a Showgirl"

El nuevo disco estará disponible a la una de la mañana de este viernes en Argentina en las distintas plataformas

El 12º álbum de estudio de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, sale este viernes, y estará disponible en las principales plataformas y en distintos formatos físicos.

“The Life of a Showgirl” estará disponible desde este viernes en streaming, en la plataformas Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre otras. El lanzamiento está anunciado para la medianoche, hora del Este de Estados Unidos, cuando en Argentina sea la una de la mañana.

Los fans pueden preguardar el álbum antes de su lanzamiento el 3 de octubre, lo que asegura que la nueva música aparezca automáticamente en la biblioteca apenas esté disponible. También es una forma para que un artista promueva las reproducciones antes de la fecha de lanzamiento.

Spotify anunció el lunes que el álbum de Taylor Swift superó los 5 millones de preguardados en su plataforma, convirtiéndose en el álbum más preguardado en su historia desde... el disco anterior de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”.

Embed - The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition only at Target

Además de las muchas opciones de streaming, también habrá una variante de descarga digital de “The Life of a Showgirl” disponible a través de iTunes, con una nueva imagen de portada y un video de casi tres minutos “exclusivo de Taylor detallando las inspiraciones detrás del álbum” titulado “A Look Behind the Curtain” (Una mirada detrás del telón).

El disco en formato físico

En Estados Unidos se editarán tres variantes de CD, tituladas “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, llamado “The Crowd Is Your King”, en “vinilo rosa brillante de verano”.

Hay además otras variantes de vinilo: “The Tiny Bubble in Champagne Collection” es una colección que presenta dos variantes de “vinilo nacarado bajo luces brillantes” y “vinilo transparente de lápiz labial rojo y encaje”.

También están “The Baby That’s Show Business Collection” (en dos colores: “vinilo dorado de ramo encantador” y “vinilo azul chispeante de playa junto al lago”) y “The Shiny Bug Collection” (en “vinilo marmoleado de brillo violeta” y “vinilo marmoleado de verde invernal y ónix”).

Y, por supuesto, está el LP estándar y el casete, en “vinilo naranja Portofino de sudor y perfume de vainilla”.

Doce nuevos "éxitos"

Taylor Swift anunció parcialmente su nuevo álbum de 12 pistas en el podcast “New Heights” presentado por Travis Kelce —su prometido, el jugador de los Chiefs de Kansas City— y el hermano de Travis, Jason Kelce, el excentro de los Eagles de Filadelfia.

En el episodio completo, Swift reveló que trabajó en el álbum en Suecia mientras estaba en su gira Eras. El álbum completo se terminó con los productores Max Martin y Shellback, con quienes la artista colaboró previamente en “Red” de 2012, “1989" de 2014 y “Reputation” de 2017.

La cantante, que visitó Argentina en noviembre de 2023, describió el nuevo álbum como lleno de “éxitos”. “Me importa este disco más de lo que puedo siquiera exagerar”, dijo, coincidiendo con Travis Kelce cuando describió el debut como “mucho más animado” que “The Tortured Poets Department”.