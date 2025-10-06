Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Nora Bergamín, de 73 años, fue hallada sin vida por un nieto. Le habían forzado la puerta y robado electrodomésticos. Un joven vecino fue acusado por el crimen

Un nieto de Nora Bergamín pasó el 2 de junio de 2023 a visitarla en su casa del pasaje French al 600 de Granadero Baigorria. Encontró la puerta de ingreso entreabierta y la llamó a los gritos. Como su abuela no respondía se fue adentrando en la vivienda y se encontró con el cuerpo de la mujer de 74 años tendido en el piso del antebaño sobre una mancha de sangre. Se descubrió así que había sido asesinada durante el robo de electrodomésticos, el celular y otras pertenencias. Días después fue detenido un joven que vivía a sólo cien metros del domicilio de la víctima, quien está preso desde entonces y ahora se encamina a juicio oral bajo un pedido de 12 años de prisión .

Esa pena requirió para Leandro Sorribas el fiscal fiscal Alejando Ferlazzo en una audiencia de preparación del juicio oral por el caso. El joven fue acusado como autor de un homicidio en ocasión de robo agravado por haber forzado la puerta de entrada. El fiscal solicitó una condena a 12 años de prisión efectiva ; monto que fue admitido por el juez Gustavo Pérez de Urrechu. En el trámite realizado en el Centro de Justicia Penal el magistrado admitió la acusación y aceptó las pruebas que ofrecieron la fiscalía y la defensa para rendir en el debate oral, de fecha a fijar.

El crimen de Bergamín ocurrió entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2023; una fecha indeterminada ya que el cuerpo se encontró en un avanzado estado de descomposición . Sorribas fue acusado de haber ingresado en alguno de esos días a la casa del pasaje French al 600 tras forzar la cerradura de la puerta de ingreso con la finalidad de sustraer un televisor 29 pulgadas, el celular marca Samsung Galaxy A03 Core de la víctima, una pava eléctrica, un anafe, dinero en efectivo y varias cajas de Clonazepam , medicación que la mujer consumía por indicación médica.

La venta del celular

Se determinó que el celular fue vendido a Alejo Gómez un vecino de 20 años de la víctima, y se recuperó en el allanamiento a una casa de Las Heras al 600, a unas cuatro cuadras. El comprador fue acusado de encubrimiento y un mes más tarde fue condenado a 3 años de prisión condicional. Días después de la incautación del móvil la policía llegó a Leandro Sorribas, detenido a escasas tres cuadras de la escena del crimen, en Ituzaingó y Eva Perón de Granadero Baigorria. Al momento de ser apresado llevaba una cuchilla entre sus ropas. Residía a menos de cien metros de la casa de la víctima.

El viernes 2 de junio de ese año, alrededor de las 17.30 un nieto de Nora Bergamín pasó por su casa de French al 600, entre Ituzaingó y Liniers, a unas diez cuadras de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Al llegar a la puerta de ingreso a la vivienda la encontró entreabierta y, al entrar, se topó con la escena del crimen. En ese cuadro se dio cuenta de que la puerta de ingreso había sido forzada.

Al llegar la policía, en una recorrida por la casa advirtieron el desorden típico de un robo en todos los ambientes y el faltante de objetos de valor. En un primer momento el crimen fue investigado como averiguación de muerte, ya el cuerpo fue hallado en estado de descomposición y hubo que aguardar a la realización de la autopsia.

La captura

Si bien el estado del cadáver no permitió establecer la causa exacta de muerte, el fiscal planteó desde entonces que el fallecimiento se produjo en un escenario de violencia y robo de las pertenencias de la víctima, lo que configura un homicidio.

Vecinos de la mujer declararon que días antes habían visto salir de la vivienda a Sorribas, entonces de 28 años, quien solía frecuentar a la víctima. Y aunque los pesquisas fueron a buscarlo a su domicilio no lo encontraron, por lo que el fiscal emitió una orden de captura en su contra.

La medianoche del sábado 3 de junio regresaron los móviles policiales a la cuadra y advirtieron que el joven intentaba escapar por los techos de una casa de de pasaje French e Ituzaingó hasta que, en la parte trasera del comedor, lograron atrapar al sospechoso, ahora acusado y a la espera de juicio.