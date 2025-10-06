La Capital | Policiales | joven

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Nora Bergamín, de 73 años, fue hallada sin vida por un nieto. Le habían forzado la puerta y robado electrodomésticos. Un joven vecino fue acusado por el crimen

6 de octubre 2025 · 17:17hs
Nora Yolanda Bergamin fue hallada sin vida por su nieto en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria.

Nora Yolanda Bergamin fue hallada sin vida por su nieto en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria.

Un nieto de Nora Bergamín pasó el 2 de junio de 2023 a visitarla en su casa del pasaje French al 600 de Granadero Baigorria. Encontró la puerta de ingreso entreabierta y la llamó a los gritos. Como su abuela no respondía se fue adentrando en la vivienda y se encontró con el cuerpo de la mujer de 74 años tendido en el piso del antebaño sobre una mancha de sangre. Se descubrió así que había sido asesinada durante el robo de electrodomésticos, el celular y otras pertenencias. Días después fue detenido un joven que vivía a sólo cien metros del domicilio de la víctima, quien está preso desde entonces y ahora se encamina a juicio oral bajo un pedido de 12 años de prisión.

Esa pena requirió para Leandro Sorribas el fiscal fiscal Alejando Ferlazzo en una audiencia de preparación del juicio oral por el caso. El joven fue acusado como autor de un homicidio en ocasión de robo agravado por haber forzado la puerta de entrada. El fiscal solicitó una condena a 12 años de prisión efectiva; monto que fue admitido por el juez Gustavo Pérez de Urrechu. En el trámite realizado en el Centro de Justicia Penal el magistrado admitió la acusación y aceptó las pruebas que ofrecieron la fiscalía y la defensa para rendir en el debate oral, de fecha a fijar.

>>Leer más: Lo acusaron por el homicidio en ocasión de robo de una vecina de Baigorria

El crimen de Bergamín ocurrió entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2023; una fecha indeterminada ya que el cuerpo se encontró en un avanzado estado de descomposición. Sorribas fue acusado de haber ingresado en alguno de esos días a la casa del pasaje French al 600 tras forzar la cerradura de la puerta de ingreso con la finalidad de sustraer un televisor 29 pulgadas, el celular marca Samsung Galaxy A03 Core de la víctima, una pava eléctrica, un anafe, dinero en efectivo y varias cajas de Clonazepam, medicación que la mujer consumía por indicación médica.

La venta del celular

Se determinó que el celular fue vendido a Alejo Gómez un vecino de 20 años de la víctima, y se recuperó en el allanamiento a una casa de Las Heras al 600, a unas cuatro cuadras. El comprador fue acusado de encubrimiento y un mes más tarde fue condenado a 3 años de prisión condicional. Días después de la incautación del móvil la policía llegó a Leandro Sorribas, detenido a escasas tres cuadras de la escena del crimen, en Ituzaingó y Eva Perón de Granadero Baigorria. Al momento de ser apresado llevaba una cuchilla entre sus ropas. Residía a menos de cien metros de la casa de la víctima.

El viernes 2 de junio de ese año, alrededor de las 17.30 un nieto de Nora Bergamín pasó por su casa de French al 600, entre Ituzaingó y Liniers, a unas diez cuadras de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Al llegar a la puerta de ingreso a la vivienda la encontró entreabierta y, al entrar, se topó con la escena del crimen. En ese cuadro se dio cuenta de que la puerta de ingreso había sido forzada.

>>Leer más: Detuvieron a un joven por la muerte de una mujer en Granadero Baigorria

Al llegar la policía, en una recorrida por la casa advirtieron el desorden típico de un robo en todos los ambientes y el faltante de objetos de valor. En un primer momento el crimen fue investigado como averiguación de muerte, ya el cuerpo fue hallado en estado de descomposición y hubo que aguardar a la realización de la autopsia.

La captura

Si bien el estado del cadáver no permitió establecer la causa exacta de muerte, el fiscal planteó desde entonces que el fallecimiento se produjo en un escenario de violencia y robo de las pertenencias de la víctima, lo que configura un homicidio.

Vecinos de la mujer declararon que días antes habían visto salir de la vivienda a Sorribas, entonces de 28 años, quien solía frecuentar a la víctima. Y aunque los pesquisas fueron a buscarlo a su domicilio no lo encontraron, por lo que el fiscal emitió una orden de captura en su contra.

La medianoche del sábado 3 de junio regresaron los móviles policiales a la cuadra y advirtieron que el joven intentaba escapar por los techos de una casa de de pasaje French e Ituzaingó hasta que, en la parte trasera del comedor, lograron atrapar al sospechoso, ahora acusado y a la espera de juicio.

Noticias relacionadas
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

El colombiano Johan Ramírez Patiño (a la izquierda) y la víctima, Luis Diego Areiza Garcés.

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Además de la cocaína, los investigadores hallaron retratos basados en el filme de 1983.

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

El crimen de Brian Giménez ocurrió en un búnker ubicado en Juan B. Justo al 8700.

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Lo último

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Ovación
Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur
Ovación

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Policiales
Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La Ciudad
Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit