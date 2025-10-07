La Capital | La Ciudad | inscripción

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Desde 2026, las familias podrán realizar reescripciones, preinscripciones y cambios de establecimiento de manera ciento por ciento digital

7 de octubre 2025 · 10:35hs
A partir del ciclo lectivo 2026

Foto: La Capital / Archivo.

A partir del ciclo lectivo 2026, se inaugura un sistema digital de inscripció escolar

Santa Fe implementará un nuevo sistema digital que busca transformar el proceso de inscripción escolar. A partir de 2026, las familias van a poder realizar este tipo de trámites de manera completamente online.

El sistema que se inaugurará para el próximo ciclo lectivo permitirá realizar reinscripciones, preinscripciones y cambios de establecimiento de forma ciento por ciento digital. Se utilizará tanto en nivel inicial, como primario y secundario.

De esta manera, la nueva herramienta busca agilizar los trámites administrativos, brindar mayor transparencia y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes en todo el territorio provincial.

Las familias de los alumnos ya no tendrán que concurrir a los establecimientos educativos para realizar el trámite, sino que podrán anotar a los menores a través de la página web habilitada por el gobierno provincial.

>> Leer más: Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Cómo funcionará el nuevo sistema digital de inscripciones escolares

Para inscribir a sus hijos en el nuevo sistema digital, los padres o tutores deberán ingresar con sus respectivos usuarios e ID Ciudadana. Luego, deben seleccionar al estudiante y elegir entre reinscripción en la misma escuela o la preinscripción en otra institución.

En el caso de la reinscripción, las familias recibirán la confirmación de matrícula. En cuanto a las preinscripciones, el sistema mostrará las vacantes disponibles y permitirá elegir una única institución educativa.

Por otro lado, a partir del mes de febrero se habilitará una etapa complementaria destinada a estudiantes con repitencia o sin banco asignado.

Noticias relacionadas
Pablo Javkin en su discurso por el Tricentenario de Rosario

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Messi y Di María hicieron llegar sus felicitaciones a la ciudad por el tricentenario

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Volverán los días templados a Rosario, aunque se espera un fin de semana con lluvias

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

La plaza 25 de Mayo inundada de gente en el marco del Segundo Centenario de Rosario

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Lo último

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Este miércoles 8 habrá una jornada nacional de protesta y el 14 de octubre una huelga con movilización a Buenos Aires

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Ovación
Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central
Ovación

Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Central jugará en un nuevo horario con Vélez: ¿cuándo arranca el partido?

Central jugará en un nuevo horario con Vélez: ¿cuándo arranca el partido?

Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

Policiales
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

La Ciudad
Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases