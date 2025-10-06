La Capital | Ovación | Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El actual entrenador de Boca hace dos semanas que no puede dirigir a sus jugadores en prácticas o partidos, aunque reconocen "contacto permanente" con el cuerpo técnico

6 de octubre 2025 · 16:04hs
Miguel Russo y Juan Román Riquelme en la última aparición en público del entrenador

Miguel Russo y Juan Román Riquelme en la última aparición en público del entrenador

El mundo del fútbol está pendiente de Miguel Ángel Russo, que en los últimos días sufrió una decaída en su salud y permanece internado en su casa acompañado de su familia. El entrenador, que este domingo no pudo dirigir a Boca por segunda semana consecutiva, atraviesa una situación delicada. El capitán xeneize, Leandro Paredes, le dedicó al técnico el triunfo ante Newell's en la Bombonera.

Las últimas dos semanas de Russo estuvieron centradas en sus cuidados y atención médica. Sobre el final de septiembre estuvo internado y no pudo seguir a Boca en Florencia Varela, cuando su equipo perdió 2 a 1. Tampoco pudo estar el domingo en la Bombonera para ver la victoria por 5 a 0 ante la Lepra. De todas formas, en Casa Amarilla aseguraron que estuvo en contacto con sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Miguel Russo, de 69 años, asumió en Boca el 2 de junio y si bien su comienzo fue dubitativo, con eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes, la victoria del domingo posicionó a su equipo como puntero del grupo A del Torneo Clausura y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Los vaivenes en su estado de salud son recurrentes en los últimos meses y desde el comienzo de septiembre Russo pasó breves periodos internados, sin embargo, su último ingreso a la clínica Fleni sobre finales de mes extendió su alejamiento de las canchas. El técnico ex-Rosario Central mantiene una lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata detectado hace ocho años mientras dirigía a Millonarios en Colombia. Según la información que partió desde la institución médica, la última atención se debió a una infección urinaria y luego un cuadro de deshidratación.

La última vez que estuvo al borde del campo de juego fue en el 2 a 2 de Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el 21 de septiembre. dos días más tarde dirigió una práctica en el predio de Ezeiza, donde junto al presidente xeneize Juan Román Riquelme se fundieron en un eterno abrazo. Tras esa imagen, Russo no pudo retomar la actividad.

La dedicatoria de Paredes y la fidelidad de Úbeda

El capitán de Boca, Leandro Paredes, habló en la zona mixta tras el triunfo por 5 a 0 ante Newell's y no esquivó la situación del entrenador: "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo, y le mandamos mucha fuerza".

Según trascendió en el mundo Boca, los referentes del plantel pidieron autorización médica para visitar a Miguel Russo en su casa y llevarle su apoyo de manera presencial.

En la misma línea, Claudio Úbeda, su ladero en el banco de suplentes desde hace ya algunas temporadas, le dedicó el triunfo a Russo “que seguramente nos estuvo mirando por TV” y remarcó: “Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Úbeda sostuvo en varios pasajes de la conferencia que Miguel Russo sigue “al mando del equipo” y, tras la victoria ante Newell’s, subrayó: “Nosotros respondemos ciento por ciento a nuestra cabeza de grupo que es Russo. Nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos cómo trabajamos, hay cosas que ni siquiera ya hablamos con él porque ya sabemos qué nos va a decir".

