Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

Omar Bravo, de 44 años, fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puerto Grande. Podría enfrentar una pena de prisión considerable acorde a la gravedad del delito

El exdelantero Omar Bravo, una de las figuras históricas del fútbol de México, fue arrestado por presunto abuso sexual a una menor , según confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco. La detención se produjo en el centro de Zapopan, como parte de un operativo encabezado por la policía de investigación especializada en delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado oficial, el organismo informó: “Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado se logró capturar a un hombre identificado como Omar N" . De acuerdo con las primeras pesquisas, el exfutbolista habría abusado reiteradamente de una adolescente durante los últimos meses y los investigadores no descartan que existan otros hechos similares previos.

Tras su detención, Bravo fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, una de las cárceles más emblemáticas de México, conocida por haber alojado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien protagonizó allí su famosa fuga en 2001. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para determinar la magnitud del caso y definir la situación procesal del exfutbolista, quien permanecerá detenido mientras avanza la etapa judicial.

Embed - Caso Omar Bravo: Joven habría grabado video para que le creyeran

Ídolo en Chivas de Guadalajara

Omar Bravo, de 44 años, fue máximo goleador histórico de Chivas de Guadalajara, con 160 goles, y participó en los Mundiales de 2006 y 2010 con la selección de México. Además, integró el plantel que se consagró campeón de la Copa Oro en 2003 y 2009. Su trayectoria deportiva contrasta con la gravedad de las acusaciones que enfrenta, un caso que conmocionó al fútbol mexicano y generó fuerte repercusión internacional.

>>Leer más: El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El comunicado oficial señala que existen pruebas suficientes para la aprehensión de Omar Bravo, aunque por ahora no se ha dictado sentencia definitiva. De ser declarado culpable, el exdelantero podría enfrentar una pena de prisión considerable acorde con la gravedad del delito.