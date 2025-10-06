La Capital | Ovación | Central

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Después del 2-1, Marcelo Gallardo protagonizó una conferencia cargada de reproches al arbitraje, sin admitir los méritos del canalla. Mientras los medios porteños replicaron su discurso, el periodista Rodolfo Cingolani fue la excepción y lo cruzó con dureza

6 de octubre 2025 · 18:10hs
El triunfo de Central ante River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito desató un vendaval de repercusiones en la prensa porteña, pero no tanto por el desarrollo del partido -donde el equipo de Ariel Holan tuvo la posibilidad de golear al millonario-, sino por las declaraciones del DT Marcelo Gallardo.

El entrenador millonario utilizó gran parte de su conferencia de prensa en el Gigante para cuestionar el arbitraje de Yael Falcón Pérez, a quien responsabilizó por decisiones que, según él, condicionaron a su equipo. El discurso caló hondo en la prensa deportiva porteña, que en su mayoría replicó y reforzó la idea de que River fue "víctima" de un arbitraje desfavorable.

"Se la pasó llorando", sintetizó un cronista rosarino tras la rueda de prensa de Gallardo. El DT de River no hizo referencias a la superioridad futbolística de Central, que generó varias situaciones claras y pudo haber estirado la diferencia mucho más allá del 2-1 final.

El contraste fue evidente: mientras la prensa de Rosario destacó la intensidad, solidez defensiva y contundencia canalla, los principales medios de Buenos Aires se centraron en la queja del Muñeco, relativizando el resultado y evitando señalar las falencias del equipo de Núñez.

La excepción porteña: Cingolani contra Gallardo

En ese coro de voces porteñas, sólo Rodolfo Cingolani (TyC Sports) se desmarcó y cuestionó con dureza al entrenador riverplatense.

"Gallardo, o hablás siempre o callás para siempre. La posterior a la derrota con Rosario Central fue la peor conferencia que le escuché en toda su carrera como DT de River. No se denuncia de esa forma un presunto complot arbitral. Muñeco, si tenés pruebas, denunciá con nombre y apellido. Pero hablá también cuando el mismo árbitro, Falcón Pérez, te favoreció contra Platense en cuartos del Apertura. Ahí no dijiste nada", disparó con precisión el periodista.

Cingolani fue incluso más allá: "¿Llorar así para justificar una derrota, cuando fue 2-1, pero pudieron ser cinco? No me parece. Si sos el DT de River, tenés otras responsabilidades".

Para Cingolani, la conferencia del Muñeco fue un acto de victimización pública para no explicar la derrota ante Central.

Las declaraciones de Gallardo tras la derrota ante Central

Gallardo manifestó que "el que habla es sancionado", como queja por el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la derrota ante Central, y, sobre la expulsión de Juan Carlos Portillo en el primer tiempo remarcó que tienen que ser "más inteligentes".

"No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así", disparó el Muñeco. En el encuentro, al Millonario, además de la roja, le anularon un gol de Miguel Borja por posición adelantada.

A su vez, visiblemente molesto, agregó: "Entonces hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos. Más allá de todos, voy a seguir enfocado en la corrección del equipo, que es lo que más me interesa. Dimos un paso adelante hasta la expulsión y lo jugamos con hombre menos que no es fácil, estuvimos a ahí de empatar aún con uno menos. Me quedo con las cosas positivas de hoy".

Por otra parte, el Muñeco se refirió al desarrollo del juego: "Creo que desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Producto a que vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión".

Y remarcó: "La expulsión nos condicionó, jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez mismo, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo en ese contexto".

Respecto al manejo del equipo ante un panorama adverso, el DT confesó que se sintieron perjudicados en Arroyito y que se inclinó en favor del dueño de casa: "Trate de llevar calma. Las pulsaciones están a mil. Yo fui futbolista, y cuando sentís que en el campo... te saca, te puede desacomodar. Eso genera impotencia y hay que calmar. Ser inteligentes, lo que advertía".

Luego profundizó: "Saber, aunque es difícil, tener templanza y que no te saquen de rosca. No hace falta que te cobren un penal, lo que sabemos de fútbol sabemos. Hay que pedir tranquilidad a los jugadores porque habíamos sido perjudicados, no por la expulsión de Portillo sino cómo se daba el juego. Es incómodo jugar con un hombre de menos y hace que suframos las consecuencias".

Estas frases de Gallardo ilustran el tono de su discurso: una defensa personal frente al resultado adverso más que una autocrítica o un reconocimiento del rendimiento de Central.

