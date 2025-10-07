Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Habrá otro fallo para los policías que en 2023 habían sido absueltos por la desaparición y muerte del joven de 20 años que estuvo detenido en una comisaría

Ramón, el padre de Franco Casco, es uno de los querellantes que pidió ante Casación que se anule la absolución de los policías

A once años de la desaparición y muerte de Franco Casco, su familia dio a conocer una reciente resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal acerca de la causa judicial que continúa abierta. Tras la absolución de 19 policías en un juicio desarrollado en 2023, el año pasado se había anulado el fallo . Ahora los jueces rechazaron los recursos de las defensas de los imputados para cuestionar aquella decisión y se aproxima la confirmación del tribunal que deberá dictar una nueva sentencia.

La historia de Franco Casco se vuelve a contar cada año porque desde hace más de una década siempre tiene un nuevo episodio. Desde su llegada a Rosario a fines de septiembre de 2014, siguiendo por su detención en la comisaría 7° del barrio Luis Agote, su desaparición y el hallazgo del cadáver más de veinte días después en el río Paraná. Y luego todo lo que continuó en el plano judicial: una larga causa que llegó a juicio con 19 policías acusados que fueron absueltos y ahora volverán a escuchar una sentencia.

En diciembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal anuló aquel fallo absolutorio de 2023, los jueces indicaron además que se vuelva a dictar una sentencia en función de otro análisis de las mismas pruebas evaluadas en el debate. Eso quiere decir que la Cámara destacó la obligación del Estado de investigar a fondo las violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios estatales y el cumplimiento de ciertos estándares que fueron cuestionados por quienes apelaron.

Nueva sentencia para los policías

Este lunes, al cumplirse 11 años de la desaparición, los familiares de Franco Casco dieron a conocer la nueva resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Antonio Petrone rechazaron distintos recursos presentados por las defensas de los imputados.

Por unanimidad, el tribunal rechazó la admisibilidad de los recursos extraordinarios federales contra el fallo de Casación que anuló la sentencia interpuestos por las defensas de Belkis Elizabeth González, Daniel Augusto Escobar, Enrique Gianola Rocha, César Daniel Acosta y de Franco Luciano Zorzoli. Y la misma decisión tomaron respecto de los recursos de casación horizontal interpuestos por las defensas de Diego José Álvarez, Belkis Elizabeth González, Enrique Gianola Rocha, César Daniel Acosta y de Franco Luciano Zorzoli.

“Entendemos que luego de esta resolución largamente esperada por la familia de la víctima, a 11 años del hecho, queda habilitado el tribunal designado para el dictado de la nueva sentencia en el caso, conforme los lineamientos oportunamente señalados por la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el fallo absolutorio del personal policial involucrado”, explicaron las organizaciones sociales que acompañan a la familia de Casco en la causa.

La causa Franco Casco

Franco Casco, oriundo de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, tenía 20 años cuando visitó Rosario a fines de septiembre de 2014 y se instaló en la casa de familiares en el barrio Empalme Graneros. Cuando el 6 de octubre quiso regresar a Buenos Aires, adonde llegaría tomando un tren en la estación Rosario Norte, fue detenido en esa zona y alojado en la comisaría 7ª. Allí fue visto con vida por última vez y, aunque la Policía dijo haberlo liberado en buen estado de salud, su cuerpo sin vida fue hallado 24 días después en el río Paraná.

Luego del hallazgo del cadáver, la causa pasó de la Justicia provincial al fuero Federal, donde comenzó a investigarse como desaparición forzada de persona seguida de muerte. En ese marco fueron procesados los 26 policías que trabajaban en la seccional, de los cuales 19 comenzaron a ser juzgados en 2021. También hubo un trámite paralelo para un vecino, Daniel Crespo, acusado de encubrir la versión policial.

El tribunal de Primera Instancia que llevó adelante el juicio oral estuvo compuesto por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y Eugenio Martínez Ferrero. En julio de 2023 se conoció la sentencia que en fallo dividido decidió la absolución de los policías y el civil. En el mismo fallo los jueces ordenaron liberar a 10 policías que desde 2017 habían estado bajo distintas modalidades de prisión preventiva.

Fallo anulado

La sentencia fue apelada y posteriormente analizada por la Cámara de Casación. Los camaristas analizaron la presentación de los fiscales y querellantes y destacaron la obligación del Estado de investigar a fondo las violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios estatales y el cumplimiento de ciertos estándares que fueron cuestionados por quienes apelaron.

“Las controversias sobre el cumplimiento de esos estándares y, en especial, las deficiencias que se han marcado a lo largo del juicio y en la sentencia que es traída a esta inspección casatoria tampoco pueden ser pasadas por alto", indicó el fallo que anulo la sentencia de Primera Instancia. "Tanto los hechos del caso pero, principalmente, los sucesos concomitantes y posteriores al hallazgo del cuerpo sin vida de Franco Casco se han encontrado acompañados de una variada serie de irregularidades y, por momentos, deficiencias en relación con el cumplimiento del estándar de debida diligencia referido", sostuvo.

Para el camarista Daniel Petro “las conclusiones adoptadas reflejan que se han considerado en sentido fragmentario y aislado a los diversos elementos de prueba reunidos, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos que se reputaron conducentes para la correcta decisión del caso". "En especial prescindiendo de una visión de conjunto de esos elementos, contextualizada, y de la necesaria correlación entre todas las pruebas incorporadas, así como de los indicios que se han reflejado como contestes, consistentes y coherentes entre sí”, agregó.

A su turno el vocal Diego Barroetaveña agregó: “Conforme lo postulan el Fiscal General y las partes querellantes, la sentencia recurrida presenta vicios en su fundamentación, que la invalidan como un acto jurisdiccional válido”. En ese sentido consideró que los dos jueces que absolvieron a los acusados habían realizado “una valoración parcializada de la prueba producida durante el debate” y que “se desatendieron las particulares circunstancias del hecho y se omitió su análisis desde una óptica contextualizada e integral”.

También Carlos Mahiques consideró “arbitraria la decisión” de absolver a los 19 policías acusados. “Tanto por la omisión de ponderar elementos dirimentes, como por valorar la prueba de manera fragmentada, sin contrastarla con la integralidad del plexo probatorio”, analizó.